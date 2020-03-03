В Киеве несовершеннолетние хулиганы кидались с ножом на прохожих

Чтобы утихомирить дерзких подростков, на место вызвали полицию

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, в Печерском районе Киева напротив Центральной избирательной комиссии

Как передает Politeka.net со ссылкой на популярный Телеграм-канал “Ху*вый Киев”, несовершеннолетние ребята устроили потасовку, угрожая сверстнику ножом. В ситуацию вмешались случайные прохожие, однако разъяренные хулиганы перекинулись на них.

“Когда к ним подошли они, ни разу не растерявшись, пообещали отх**рить любого, кто им помешает, – говорится в сообщении. – С одной стороны смешно, когда 13-тилетняя “шавка” угрожает взрослому мужику, а с другой – эта мразь через пару лет подрастет и прирежет кого-то в переулке”.