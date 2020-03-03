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У Києві 200 будинків залишилися без води і опалення через прорив трубопроводу на мосту Патона

03.03.2020

У Києві сьогодні о 14:40 на мосту імені Патона стався прорив трубопроводу, в результаті чого 200 житлових будинків залишилися без води.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію КП «Київтеплоенерго».

Повідомляється, що ремонтні роботи планують завершити завтра до кінця дня.

«В даний час послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено для близько 200 житлових будинків в мікрорайонах Русанівка та Березняки. Діаметр трубопроводу — 600 мм. Рік введення в експлуатацію — 1962», — йдеться в повідомленні.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» локалізувало пошкодження.

Відзначається, що ремонтні роботи планується завершити 4 березня до кінця дня. Крім цього, в повідомленні наголошується, що рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт обмежуватися не буде.


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