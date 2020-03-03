Перший новинний джерело Азербайджану відзначить діамантовий ювілей

Азербайджанське державне інформаційне агентство «Азертадж» відзначає 100-річчя з дня свого заснування. Це — перший новинний джерело, що є спадщиною Азербайджанської Демократичної Республіки (1918-1920).

«Азертадж» за 100 років пройшов важкий, але славний шлях, на кожному історичному етапі професійно виконав покладену на нього місію. Агентству, діяльність якого розпочалася 1 березня 1920 року, пощастило створити вікову хроніку історії нашої держави.

На сьогоднішній день агентство співпрацює більш ніж з 50 глобальними інформаційними ресурсами, а його новини потрапляють в стрічки 150 агентств.

Розвиток і формування «Азертадж» як державного інформаційного агентства пов’язано з ім’ям великого лідера Гейдара Алієва. В даний час сайт агентства функціонує на 8 мовах, визнаний як авторитетний новинний джерело. Має в зарубіжних країнах і регіонах широку кореспондентську мережу.

Сьогодні «Азертадж» займає гідне місце в світовому інформаційному просторі, представлений в міжнародних та регіональних медіа-структурах. Як результат ефективної діяльності в цьому напрямку в 2016 році під патронатом президента Ільхама Алієва, за підтримки першої леді Мехрібан Алієвої у Баку Фондом Гейдара Алієва і «Азертадж» були організовані V Всесвітній конгрес новинних агентств, XVI Генеральна асамблея Організації інформаційних агентств країн Азії і Тихого океану (OANA).

Крім того, незабаром співробітники Азербайджанського державного інформаційного агентства сподіваються переїхати в новий офіс, який за наказом Ільхама Алієва буде оснащений сучасними технологіями.