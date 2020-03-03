ЗМІ: Росія хоче обманом змусити Європу визнати анексію Криму

Російська Федерація не залишає спроб легітимізувати анексію Кримського півострова. До цього процесу залучаються навіть проплачені політики та організації з Європи, пише Democratic Europe.

У березні минулого року Міністерство юстиції Бельгії зареєструвало громадську організацію «Міжнародна асоціація «Таврида», одним із співзасновників якої є Міжнародна рада російських співвітчизників.

Як повідомляється, головне завдання організації – «відстоювання інтересів населення Криму в міжнародних інстанціях». Однак через короткий час мін’юст анулював реєстрацію організації.

За словами експертів, «Таврида» є загрозою інтересам держави. Основним аргументом стало те, що організація була створена за погодженням з адміністрацією президента РФ і фінансувалася з держбюджету Росії.

Після цього асоціація зробила спробу перереєструватися в Австрії, Італії і Швейцарії. Це дало б їй змогу отримати доступ до коридорів Європейського парламенту та Єврокомісії.

У матеріалі наголошується, що саме на «Тавриду» РФ робить ставку щодо рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права стосовно дій Росії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Зокрема, «Тавриді» було доручено скликати навесні 2020 року так званий Громадський Трибунал, на якому – засудити дії і позицію України по відношенню до окупованого Криму.

Ще один приклад того, що Росія використовує громадські організації для того, щоб узаконити анексію Криму, – «Російська асоціація античних міст». Створили організацію в лютому 2020 року. Підставою для її створення була річниця заснування (2,5 тисячі років) Боспорського царства. Метою нібито збереження археологічної спадщини античних часів.

У той же час 24-25 квітня під час «Ялтинської міжнародного економічного форуму» заплановано оформлення на базі згаданої структури, до якої РФ запросила приєднатися Грецію, Італію, Болгарію, Туреччину, Сербію, Вірменію, Ізраїль, Ліван, Йорданію, Сирію і Туніс.

Міністерствам культури Греції, Італії, Болгарії і Туреччини варто розуміти, що підконтрольні Кремлю ЗМІ з радістю повідомлять, що чотири країни, що входять до складу НАТО, і три держави, що входять до складу Європейського Союзу, офіційно визнали приналежність півострова Крим РФ, переступивши через санкції, геополітичні перешкоди і штучні обмеження.

Тобто мета створення асоціації буде повністю виправдана – побічно кілька держав фактично стануть на бік Росії і визнають окупацію кримського півострова.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін подав у Державну Думу проект з поправками до Конституції. В одній із поправок сказано про те, що шлюб – це союз між чоловіком і жінкою. А в іншій, що РФ є правонаступницею СРСР.