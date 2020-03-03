ЗМІ оприлюднили можливий склад майбутнього уряду Шмигаля

Віце-прем’єр — міністр громад і територій Денис Шмигаль в середу повинен змінити прем’єр-міністра Олексія Гончарука на чолі уряду.

Про це повідомили LB.ua три джерела, в тому числі в керівництві фракції «Слуги народу».

Також очікується, що міністром економіки замість Тимофія Мілованова стане Роман Жуковський, який очолював профільне управління в Секретаріаті президента Віктора Ющенка в кінці «нульових» років. Його мати — Валентина Жуковська, яка певний час очолювала банк «Надра».

Сам Милованов залишиться міністром, але тільки сільського господарства.

Міністром фінансів замість Оксани Маркарової (вона переходить на іншу посаду) повинен стати Ігор Уманський. Він двічі був першим заступником першим заступником фінансів, а в 2009-2010 роках виконував обов’язки міністра.

Дмитра Дубілета на посаді міністра Кабінету міністрів змінить Олег Демчина.

У Міністерстві розвитку громад і територій Шмигаля можуть замінити Олексій Чернишов або Бугай Людмила.

Олексій Резніков очолить міністерство реінтеграції. Це колишній соратник Віталія Кличка, який зараз представляє Україну політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи. Був секретарем Київради в 2014-2015 роках і заступником голови КМДА в 2016-2018 роках. До приходу в політику Резніков був відомим і авторитетним адвокатом.

Також з’явиться посада віце-прем’єра з оборонної промисловості. Її віддадуть Роману Korostelevu, керівнику КБ «Луч».

Зоряну Скалецкую, яка знаходиться на обсервації в Нових Санжарах, може замінити Ілля Ємець. Він вже очолював Моз короткий час в 2010-2011 роках.

Олімпійський чемпіон з фехтування і віце-президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт може очолити нове Міністерство спорту.