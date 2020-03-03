Жири омега-3 не допоможуть захистити організм від раку

Жири омега-3 не допомагають захиститися від раку, повідомляє група вчених з Університету Іст-Англії.

Вживання омега-3 активно просувається на міжнародному рівні через припущення, що ці жири можуть не тільки запобігти, але й допомогти в лікуванні раку, серцево-судинних захворювань.

Однак два систематичних огляду, опублікованих в Journal of Cancer і Cochrane Database of Systematic Reviews, свідчать про протилежне. З’ясувалося, що омега-3 може трохи знизити ймовірність смерті від ішемічної хвороби серця (ІХС), але одночасно з цим трохи збільшити ризик розвитку раку простати. Обидва ефекти незначні з клінічної точки зору.

Зокрема, якщо тисяча осіб буде приймати добавки омега-3 протягом чотирьох років, троє з них уникнуть смерті від ІХС, шість не зіткнуться з серцево-судинними захворюваннями, у трьох розвинеться рак простати.

Група вчених переглянула 47 досліджень, що включають дорослих, у яких не було раку, був підвищений ризик його розвитку і раніше ставився відповідний діагноз. Також розглядалося 86 досліджень по серцево-судинним захворюванням і смертям від них.

: zdorovia.com.ua