В Італії сповільнилося поширення коронавіруса

Кількість нових випадків в Італії 2 березня склало 270 осіб. В Італії уповільнився темп зростання нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомили The Local Italy.

Повідомляється, що за понеділок, 3 березня, було зареєстровано 270 нових випадків коронавіруса у країні, що на 22 випадки менше, ніж було зафіксовано 2 березня.

В італійській службі цивільного захисту, яка координує ситуацію навколо реагування на спалах коронавіруса, вважають такий показник обнадійливим. Також наголошується, що близько 21 тисячі осіб, які пройшли тест на коронавірус, не підтвердилося наявність вірусу.

Всього в Італії станом на 3 березня зареєстровано 2036 осіб.