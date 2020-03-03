На Донбасі загинув один український військовий, ще 4 поранені, – штаб ООС

Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі 3 березня загинув один український військовий, ще четверо дістали поранення.

ро це повідомили в штабі операції Об’єднання єднаних сил.

Протягом доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксували біля Широкиного, Зайцевого, Лебединського та Луганського.

Бойовики стріляють з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На ділянках розведення бойовики дотримуються режиму «тиші».

Нагадаємо, унаслідок обстрілів 2 березня двоє українських військових дістали поранення, ще троє — бойове ураження.