На Донбасі загинув один український військовий, ще 4 поранені, – штаб ООС

Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі 3 березня загинув один український військовий, ще четверо дістали поранення.
ро це повідомили в штабі операції Об’єднання єднаних сил.
Протягом доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксували біля Широкиного, Зайцевого, Лебединського та Луганського.
Бойовики стріляють з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На ділянках розведення бойовики дотримуються режиму «тиші».
Нагадаємо, унаслідок обстрілів 2 березня двоє українських військових дістали поранення, ще троє — бойове ураження.