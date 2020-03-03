Новина про позов Гончарука видалили з сайту ОАСК до з’ясування особи заявника, — Вовк

Окружний Адміністративний суд Києва дійсно отримав сьогодні позовну заяву нібито від прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це голова Окружного адмінсуду Павло Вовк написав у Фейсбуці.

«Після оприлюднення прес-службою ОАСК новини щодо заяви про забезпечення позову, який надійшов сьогодні до суду, сайт не витримав навантаження великої кількості відвідувачів і, з технічних причин, перестав працювати», — написав він.

Вовк додав, що після заяви прес-служби Кабміну про те, що Гончарук не подавав такого позову новину вирішили зняти.

«Новина буде видалена з сайту суду, як тільки з’явиться технічна можливість, до з’ясування, у відповідності з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника», — запевнив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НІ, сьогодні на сайті Окружного адміністративного суду Києва з’явилася новина про те, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук подав позов до голови ВР Дмитру Разумкову. У позові прем’єр-міністр нібито вимагав заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд парламенту.

Незабаром прес-служба Кабінету міністрів спростувала це повідомлення. «Інформація про начебто подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності», — заявили в уряді.