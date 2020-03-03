Погода в Україні 4 березня буде дуже теплою

В більшості регіонів України в середу, 4 березня, буде дуже тепло, проте в деяких областях підуть дощі і навіть мокрий сніг.
Вдень температура повітря досягне 13-17 градусів тепла, на півдні ще тепліше – 20-22, повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру у Facebook
Карта температури повітря
facebook.com/ukrgmc.official
«Таке потепління зумовлено потужною адвекцией тепла (надходженням теплих повітряних мас) з півдня», – пояснили синоптики.
У теж час на крайньому заході буде набагато холодніше. Атмосферні фронти принесуть в цю частину країни дощі, в Карпатах з мокрим снігом.
Карта температури повітря
facebook.com/ukrgmc.official
Карта температури повітря
facebook.com/ukrgmc.official
Прогноз погоди на 4 березня
meteo.gov.ua