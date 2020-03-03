Погода в Україні 4 березня буде дуже теплою

В більшості регіонів України в середу, 4 березня, буде дуже тепло, проте в деяких областях підуть дощі і навіть мокрий сніг.

Вдень температура повітря досягне 13-17 градусів тепла, на півдні ще тепліше – 20-22, повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру у Facebook

Карта температури повітря

facebook.com/ukrgmc.official

«Таке потепління зумовлено потужною адвекцией тепла (надходженням теплих повітряних мас) з півдня», – пояснили синоптики.

У теж час на крайньому заході буде набагато холодніше. Атмосферні фронти принесуть в цю частину країни дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

Карта температури повітря

facebook.com/ukrgmc.official

Карта температури повітря

facebook.com/ukrgmc.official

Прогноз погоди на 4 березня

meteo.gov.ua