Аблай Мырзахметов закрывается от критики скотоводов дырявым щитом Атамекен

Агросфера Казахстана стала мощным инструментом обогащения Аблая Мырзахметова, чем последний явно не добавляет баллов для Атамекен.

За счет недополученного народом хлеба можно значительно обогатиться. Сельское хозяйство Казахстана – кладезь для коррупционеров. Именно к такому выводу пришел департамент по предотвращению коррупции. И не только эта организация так считает. Transparency International рассматривает государственные структуры РК «под частным руководством», как наиболее коррумпированные организации. Среди таких рассматриваются Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» под контролем Аблая Мырзахметова и фонд КазАгро.



Ну конечно же выше упомянутым структурам денег мало и было принято субсидировать этих «бедных овечек». Конечно, такие деятели, как Аблай Мырзахметов из Атамекена обладают высоким уровнем «профессионализма», чтоб освоить любые средства.

Итого было принято решение покормить всех «нуждающихся» и выплачивать минсельхозу 200 тенге за «кило» мяса. Правда, «мяско» предусмотрено сдавать в специальные, организованные товарищем Мырзахметовым, убойные пункты. Эта прелестная схема кормит всех «причастных»: «Атамекен», министерство сельского хозяйства и господина Мырзахметова Аблая лично.

Причем здесь сельское хозяйство и «Атамекен»?

Математика в агро сфере – дисциплина достаточно гибкая. Как определять вес того же мяса, считать мясо пригодным для народа или нет, как считать количество голов – столько возможностей нафантазировать лишние деньги для нужных людей! И главное чтоб Аблай Исабекович из Атамекен был доволен. А сколько получит каждый фермер – вопрос второсортный и маловажный. Ни для кого не секрет, что в совковом Казахстане мяса народу доставалось в разы больше. А после реформ в РК продукции сельского хозяйства стало меньше. Может народ плохо работает? А может для простого фермера запрещен экспорт мяса по нормальным ценам? Мырзахметов очевидно считает, что по нормальным ценам малый фермер не должен продавать и экспорт для него не обязателен. Надо просто субсидировать «нужные» предприятия. Зачем конкуренция и малый бизнес?!

Атамекен растет «не по дням, а по часам»

Субсидии в сельском хозяйстве достаточно банальный, но как видим, эффективный для коррупционеров способ «нагреть руки». Самое главное – это отсутствие стыда и совести. Считаем, что Аблай Мырзахметов в этом преуспел. Почему бы во массам не заявить, что цены на мясо растут, а население очень нуждается?! Потому экспорт обязательно надо запретить! Аблай Исабекович так и поступил. И статистика от Минсельхоза «хорошая» – рост цен всего лишь 0,5-0,7% за квартал. Нужные люди сыты, Аблай Мырзахметов доволен, малый бизнес перебьётся.