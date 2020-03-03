Леся Нікітюк “знепритомніла” на модному показі

Телеведуча і співачка Леся Нікітюк знову показала своє неперевершене почуття гумору.

Зірка відвідала показ дитячого одягу від українських дизайнерів. Про це розповіла у Instagram.

На захід вона узяла свою племінницю Поліну.

“Учора відбувся модний дитячий показ від @nova_kids_magazine! Зіркові матері, зіркові діти крокували подіумом у красивих сукнях від українських дизайнерів!

Але оскільки у мене немає дітей, мати новою поштою передала племінніцю. Коротше, ми вчора кльово потусили. Поліна відкривала показ @andre_tan_official

Якийсь дядько сказав, что вона может стати моделлю. Дитина була дуже щаслива і потім, ще пів ночі ходила на підборах”, – написала Нікітюк.

У наступному дописі Нікітюк виклала відео, на якому маленький хлопчик у червоному піджаку та метелику бере у неї інтерв’ю. Дитина зізнається, що бачить Лесю своєю партнеркою на шоу “Танці з зірками”. Від такої пропозиції Леся експресивно “непритомніє” і простягається на килимі. Дитина розгублено відходить від телеведучої. Коли та підіймається, вони обмінюються дружнім поцілунком.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 1 Мар 2020 в 6:44 PST

“А що, Леся тільки з-за кордону прилетіла! Мало лі щ! Коронавірус не спить!”, “Журналіст карколомний”, “Шанувальник, штурмує”, “Чапкіс-молодший, точно перемога”, “Леся вставай, килим все псує: не підходить ні за кольором, ні за принтом”, – продовжують у жартівливому тоні коментувати підписники.

: wona.com.ua

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