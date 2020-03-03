5 продуктов, которые могут вызвать артрит и рак

Общая нить между артритом и раком — хроническое воспаление. Существуют виды продуктов, которые питают его. Артрит, это состояние, вызванное хроническим воспалением в суставах. Многочисленные исследования показали, что у людей с артритом вероятность развития лимфомы (рака крови) в два раза выше.

Артрит не является необходимым шагом на пути к раку, и диета не основной фактор возникновения болезни. Помните, что отказ от следующих продуктов важен для общего состояния здоровья. Хроническое воспаление фактически связано со многими заболеваниями.

5 опасных продуктов, вызывают артрит и рак

Обработанное мясо

Обработанные мясные продукты — бекон, сосиски, колбасы обеспечивают двойной риск заболевания. Насыщенный жир вызывает воспаление, а консервирующие нитраты и нитриты напрямую связаны с раком.

Рафинированные углеводы

Белый хлеб, конфеты, выпечка и т.д. одновременно повышают уровень сахара в крови и воспаление. Такие скачки повышает уровень воспалительных цитокинов в крови.

Трансжиры

Большое количество выпечки и полуфабрикатов содержат трансжиры, а худшими из них являются крекеры, печенье, пирожные изготовленные промышленным способом.

Соль

Соль является важным питательным веществом, которого мы не можем избежать — она важна для здоровья. Соль работает в сотрудничестве с калием, чтобы регулировать кровяное давление и функцию почек. Диета западного человека содержат слишком много соли — именно ее переизбыток приводит к проблемам, в худшем случае — к раку.

Добавленный сахар

Употребление в пищу слишком большого количества сахара приводит к резкому увеличению уровня конечных продуктов гликирования (AGE) в кровотоке. Это происходит, когда он взаимодействует с белком или жиром. Чрезмерное количество «белого яда» связывают с преждевременным старением, диабетом и сердечными заболеваниями.

: Новости Ю