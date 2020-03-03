Настя Каменских показала, как резвилась в ванной с супругой Позитива

Очень часто обсуждаемая в социальных сетях украинская певица Настя Каменских, в очень хороших дружеских отношениях с супругой своего коллеги по сцене Позитива Анной Андрийчук-Завгородней. Так, буквально недавно на страничке в Instagram Насти Каменских появилось поддерживающее видео в новом бизнесе Анны и такая публикация умилила сети.

Об этом пишет showbiz.clutch.ua.

“Поздравляю мою любимую Аню с запуском. Я безумно рада за тебя, за то, что ты расширяешься и запускаешь новые проекты. Красота начинается со здоровья и баланса, и ты ее даришь с помощью твоего проекта.

Это невероятно круто, что стало возможным прямо дома воссоздавать SPA-курорты Италии, Германии или Венгрии. Теперь ванна никогда не будет прежней, ведь есть твои таблетки для ванн, воспроизводящие состав термальных источников”, – подписала видеоролик Настя Каменских.

Конечно и сама Анна оставила свой комментарий к опубликованному видео: “Спасибо тебе любимая за всё ♥️♥️♥️♥️♥️”, – написала супруга Позитива.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 15 Фев 2020 в 8:49 PST

Пользователи также оставили свои комментарии под опубликованным видеороликом:

Красота. Сама живу в Італії і часто їжджу купатися. Такий релакс.

Це дійсно круто.

И мы все её поздравляем)

Да, поздравляем!

Ой очень полезная штука💕я в Японии постоянно хожу в горячие источники и вот думала что буду делать когда уеду с Японии! А теперь нашла решение! Нужно будет попробовать обязательно.

Поздравляю продвигайся дальше.

Круто молодцы 😘😘

Вауу, это неимоверно круто, Анечка большая молодец🙌🙌🙌🙌💖

: hyser.com.ua