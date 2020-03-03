В Британии пенсионерка научила попугая петь оперные арии назло соседям

Жительница британской деревни в графстве Кент, Кэтрин Сирл, в течение 16 лет издевалась над своими соседями. Она включала телевизор на полную громкость, портила автомобили и научила своего попугая петь оперные арии. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, 81-летняя женщина вела войну со своими соседями – Полом и Лидией Эпплтон. Ее почти 40 раз фиксировали камеры видеонаблюдения, когда она мазала машины жиром и подкладывала гвозди под колеса.

Кроме того, Кэтрин Сирл намеренно научила своего попугая петь оперные арии. И когда Эпплтон отдыхали в себя во дворе, она открывала двери и окна, чтобы им было лучше слышать “выступление певца”.

Также старушка неоднократно подбрасывала соседям собачьи экскременты.

Отмечается, что Лидия Эпплтон жаловалась на то, что никто не верит, что их соседка способна на подобное.

“Когда мы рассказывали кому-то, что ей 81 год, они смеялись и думали, что это шутка”, – рассказала женщина.

Впоследствии Эпплтон подали против Кэтрин Сирл судебный иск о преследовании. Судья проникся положением семейной пары, назначил пенсионерке 70 дней тюремного заключения условно, запретил оскорблять соседей и постановил выплатить штраф в размере 779 фунтов стерлингов (почти 24,6 тысячи гривен).

: Новости Ю