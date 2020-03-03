Ольга Сумская похвасталась внешностью без макияжа

Украинская актриса Ольга Сумская нередко демонстрирует свою естественную красоту и один из крайних случаев не стал исключением.

53-летняя артистка поделилась снимком, сделанным в дороге, пишет Politeka.

Звезда позировала в ярком свитере и топе под ним. Примечательно, что лице красотки не было ни грамма макияжа. Ольга распустила волосы и смотрела своими карими глазами в камеру. Артистка улыбалась и выглядела очень свежо.

Сзади Сумской виднелись кресла и окна поезда.

“С первым днем весны! 🌿Снова в пути … Сегодня гостеприимно принимает Тернополь☀️На подиум выйдут известные деловые женщины Тернопольщины в платьях моей весенней коллекции #RIDNA 🌾 Фотосессия скоро🤩”, – подписала фото актриса.

За день публикация собрала почти 12 тысяч лайков и много комментариев.

: u-news.com.ua