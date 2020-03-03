В Турции нашли сундук, где хранились частицы Креста Господня

В Турции во время последних раскопок, которые происходили в очень древней церкви Балатлар в Синопе, была найдена просто невероятная христианская священная реликвия, находка которой очень ценна для истории. Это оказался каменный ковчег, в котором ранее хранились частицы Креста Господня, передает FaceNews.ua.

Каменный ковчег представляет собой каменный ящик или сундук с массивной тоже каменной крышкой, на которой выгравировано изображение христианского креста.

Археологи предполагают, что именно в этом каменном ковчеге, который пока неофициально прозвали «Святым камнем», хранились остатки Креста Господня — именно того самого Креста, на котором был когда-то распят Иисус Христос.

Согласно историческим данным, Крест Господний был найден еще в IV столетии нашей эры царицей Еленой. Эта женщина была матерью императора Константина, который первым признал христианскую религию официальной.

Царица Елена отдала приказание отщеплять от Креста Господня небольшие частицы и размещать их в такие специальные каменные сундуки. Потом эти сундуки было положено отдавать в храмы на хранение.

И найденный каменный ковчег очень напоминает такой, в котором как раз и могли храниться фрагменты Креста.

Археологи находят данную версию очень правдоподобной, так как церковь Балатлар в Синопе очень древняя — ей уже более 2,3 тысяч лет. Это самая древняя церковь и вообще постройка в Синопе.

На сегодняшний день «Святой камень» был передан в археологический музей Турции для дальнейшего хранения и сбережения.

: facenews.ua