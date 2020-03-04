Онколог назвал четыре фактора рака, на которые влияет человек

Существуют доказанные факторы, повышающие вероятность рака, на которые влияет человек. Такое влияние может быть положительным и негативным, сообщил онколог Андрей Каприн.

В интервью Каприн рассказал, что своими действиями человек способен как провоцировать развитие рака, так и защищаться от его возникновения. Онколог назвал четыре фактора, зависящие от действий самих людей.

Курение. По словам специалиста, курение является одним из самых мощных пусковых механизмов онкологии.

«Доказано, что у курильщиков риск развития разных видов рака, включая рак легкого, мочевого пузыря, возрастает в среднем в 30 раз», — заметил Каприн.

Ожирение. Избыток жира в теле создает предпосылки для хронического воспаления, с которым связны многие опасные заболевания. В том числе оно способствует мутации, влекущей раковое перерождение клеток.

Пьянство. Привычка пить может довести не только до возникновения цирроза и рака печени.

«Частое и неумеренное употребления алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, поджелудочной железы» — сообщил онколог.

Страсть к жирному красному мясу. По словам Каприна, сегодня наука склоняется к тому, что употребляться такое мясо должно в количестве 150- 200 граммов не более двух раз в неделю.

: Новости Ю