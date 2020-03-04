Самая красивая лошадь в мире: черный жеребец Фридрих Великий (фото)

Без сомнения, этого красавца не зря называют самой красивой лошадью в мире. Его зовут Фридрих Великий, в честь короля Пруссии, который был у власти в XVIII веке. И хотя сам черный жеребец еще не завоевал никаких наград, его красота, безусловно, оправдывает такое пафосное имя.

Фридрих Великий (Frederik The Great) принадлежит к фризской породе, которую несколько веков назад вывели в Фрисландии, провинции на севере Нидерландов.

За время своего существования эта порода дважды была на грани вымирания. Только благодаря нидерландским заводчикам удалось спасти фризских коней: и если раньше эти лошади использовались как упряжные, то на сегодняшний день они играют больше декоративную роль.

Впрочем, кое-какие отдельные экземпляры до сих пор используются для упряжи: фризы входят в упряжку лошадей экипажа королевы Великобритании, и как минимум дважды использовались на больших событиях (открытие Парламента и открытие Всемирный конных игр в Гааге).

Фридрих Великий принадлежит компании Pinnacle Friesians, которая находится в центральной части США. У лошади есть собственная страничка в Facebook (и более 15 тысяч друзей), а также есть собственный блог, где размещаются новые фотографии Фредерика и новости о его жизни.

Люди, очарованные его красотой, также создали отдельный сайт, куда можно загрузить фотографии или художественные работы, связанные с Фридрихом. Можно сказать, что Фридрих — настоящая звезда, со своими фотосессиями, шоу и поклонниками.

: novosti-n.org