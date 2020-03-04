Сеть насмешил взрослый пес, испугавшийся щенка (видео)

Порой братья наши меньшие ведут себя излишне драматично и эмоционально.

Именно так можно сказать про главного героя этого вирусного ролика, который подлетел в воздух, испугавшись подошедшего к нему маленького щенка. Пес резко подпрыгнул и сделал кульбит с лежанки, когда заметил рядом малыша, передает FaceNews.ua.

Точно не известно, реагирует он так на всех щенков, или в данном случае сработал эффект неожиданности, но получилось очень забавно!

Комментаторов повеселили действия большого пса.

“Такой огромный, но в душе он щенок”, “Просто король драмы!”, “Аххах, обратите внимание, как в конце малыш вываливается из лежанки. Это очень смешно”, “Это видео лучше всего рассказывает о моем отношении к детям” – пишут пользователи Сети.

: facenews.ua