Шевченко прокоментував результат жеребкування Ліги націй для України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оцінив результати жеребкування у Лізі націй для нашої команди.

«Потрапити в таку групу з найсильнішими командами Європи — саме по собі досягнення. Я і не чекав слабких суперників. Тим цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають відмінний досвід, а глядачам буде цікаво подивитися на кращі збірні не тільки Європи, але й світу. Тому я вважаю підсумки жеребкування вдалими для нас. Тут всі команди дуже сильні», — цитує Шевченка прес-служба УЄФА.

На думку Андрія Миколайовича Україні потрібно постаратися закріпитися в Лізі А.

«Ми дуже багато зробили, щоб потрапити в Лігу А. Для кожного гравця-це прекрасна мотивація — показати себе на тлі найсильніших команд Європи і світу. Чим сильніший суперник, тим цікавіше себе перевірити. Тиску на нашу збірну немає. Цей турнір, в першу чергу, дає можливість отримати хороший досвід, зіграти з командами топ-рівня», — підсумував наставник.