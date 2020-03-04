Держдума РФ підтримала поправку Путіна до Конституції про Бога

Комітет Держдуми з держбудівництва та законодавства рекомендував палаті підтримати запропоновану президентом РФ Володимиром Путіним поправку до законопроєкту про зміни в Конституції, в якій “Бог згадується в історичному контексті”.

Про це пише “Новинарня” з посиланням на сайт Держдуми РФ.

Поправку пропонується додати в главу 3 основного закону, вона стане частиною нової статті 67.1.

“Російська Федерація, об’єднанна тисячолітньою історією, зберігаючи пам’ять предків і передані нам ідеали та віру в Бога, а також наступність у розвитку російської держави, визнає державну єдність, яка склалася історично”, — йдеться в тексті.

У Кремлі запевнили, що Росія залишається світською державою, незважаючи на пропозицію внести в текст Конституції згадку про Бога.

“Очевидно, що держава жодним чином свій світський характер не втрачає”, — сказав представник Кремля.

“(Зберігаючи пам’ять предків), які передали нам ідеали і віру в Бога”. Так, дійсно, є така фраза”, — сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи спрямовані президентом в Думу поправки до другого читання його законопроєкту про внесення змін до Конституції.

Пєсков зауважив, що йдеться про загальні для росіян ідеали.