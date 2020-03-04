У Києві на Лісовому затримали групу квартирних злодіїв

У Деснянському районі Києва на перетині вулиця Шолом-Алейхема та Братиславської співробітники поліції провели операцію із затримання трьох осіб. Їх підозрюють у квартирних крадіжках.

Все сталося близько 19:00, – передає місцеве видання.

Затримання відбулося в момент, коли підозрювані зупинилися на світлофорі. Вони тільки від’їхали від будинку на 100 метрів, де сталася квартирна крадіжка.

Правоохоронці були не багатослівні, однак при затриманих були вилучені речові докази у вигляді вкраденого майна. При цьому затримані стверджували, що поняття не мають, чому вони опинилися в наручниках. Подробиці інциденту з’ясовуються.