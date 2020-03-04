Коронавірус: П’ять країн заявили про перші випадки фіксації захворювання

Станом на ранок 4 березня у всьому світі зафіксовано більш 93158 випадків зараження коронавірусом, 3198 людини померли.

Такі дані містять карта поширення китайської зарази від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

За минулу добу в Італії знайшли 466 нових хворих, 27 осіб – летальний результат. У загальній складності в цій країні заразилися 2502 людини.

В Іспанії зафіксовано 45 нових випадків зараження, в Ірані – 835, в Японії – 19.

У Південній Кореї хворіє 5328 людини.

Вперше про наявність у них хворих коронавірусом заявили в Ліхтенштейні, Чилі, Аргентині, Україні, Гібралтарі.