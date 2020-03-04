У Південній Кореї вибухнув хімзавод: 31 поранений

У Південній Кореї при пожежі і вибуху на хімічному заводі компанії Lotte Chemical в місті Сосан постраждав щонайменше 31 людина.

Про це у середу, 4 березня, повідомляє канал YTN.

Пожежа почалася на ділянці перегонки нафти вночі — близько 03:00 за місцевим часом. 38 пожежники ліквідували вогонь протягом 2 годин.

Двоє з 31 постраждалих перебувають у важкому стані, про загиблих інформації не надходило. Небезпеки витоку небезпечних хімікатів немає.

У Південній Кореї вибухнув хімзавод

m.joongdo.co.kr

Місцева влада заявила, що ситуація повністю під контролем. Представник Lotte Chemical сказав, що компанія вивчає причину аварії і точний збиток. Компанія припинила роботу 7 зі своїх 10 об’єктів на заводі.

У Південній Кореї вибухнув хімзавод

m.joongdo.co.kr

У Південній Кореї вибухнув хімзавод

m.joongdo.co.kr

В результаті пожежі і вибуху на хімічному заводі компанії Lotte Chemical в південнокорейському місті Сосан постраждала щонайменше 31 людина:https://t.co/lxsLGMcHCl pic.twitter.com/VdmEYFC2MI

— LIFE.ru (@lifenews_ru) March 4, 2020