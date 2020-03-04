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Російські війська вбили воїна ЗСУ на Донбасі, багато поранених

04.03.2020

Один український воїн загинув, ще п’ятеро отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 3 березня.

Про це повідомили в прес-центрі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Шість обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід», а саме:

  • чотири рази неподалік Широкіно – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 хв, а також вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомета;

  • поряд з Лебединським – з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл наших позицій, а саме:

  • поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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