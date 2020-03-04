Історія військової династії загиблого Героя ВСУ зворушила українців

Українців вразила історія родини загиблого воїна ВСУ Петра Третяка. Його дружина, син і невістка, незважаючи на втрату близької людини, вирішили продовжити справу захисника і також вступили до лав української армії.

Зворушливими враженнями про рідних Героя на сторінці фонду «Повернись живою» у Facebook поділилася волонтер Марина Соколова. Всього за декілька годин з моменту публікації її пост зібрав 12 тисяч лайків, понад 450 коментарів і 1 100 репостов.

«Так буває, що ворог підступно вбиває одного нашого військового, а натомість отримує цілу династію, яка буде боротися з ним до кінця. Тому що вони точно знають ціну війни! На фото – родина підполковника (посмертно) Петра Третяка, заступника командира дивізіону 55 ОАБр»Запорізька Січ» з морально-психологічного забезпечення: дружина Оксана, син Андрій, дочка Таня і Юля та невістка Настя. 6 серпня 2014 вони залишилися без рідної людини. Але жоден з них не опустив руки, і сьогодні майже в повному складі вони захищають Україну», – написала Соколова.

Так, у 2017 році службу в 55-й бригаді почав старший син загиблого Героя. За словами Андрія, потрапити в підрозділ, де 12 років ніс службу його батько, для нього було справою честі. Заради цього він навіть написав листа міністру оборони, а потім і особисто зустрівся. В результаті зараз старший лейтенант Андрій Третяк служить в тому ж дивізіоні, де до 2014 року служив його батько. Чоловік є заступником командира батареї, МПВ і разом зі своїм підрозділом знаходиться в зоні ООС.

«В цьому місяці до нього приєднається дружина і колега в одній особі – лейтенант Анастасія Третяк. А нещодавно з ротації в зону ООС повернулася старший солдат Оксана Третяк – дружина загиблого Петра Третяка. Зараз вона радіотелеграфіст – на початку 2018 її життя, вже вдруге після 2014-го, зробила поворот на 180 градусів, і вихователька дитячого садка з 20-річним досвідом, стала на захист нашого з вами світу», – пише про сім’ю Третяка волонтер.

Сама вдова Героя зізналася, що не бачить у своєму рішенні нічого несподіваного, адже армія в її життя була завжди (рідний брат захисниці – також військовослужбовець ЗСУ).

«А тим часом молодші, 11-класниця Таня і третьокласниця Юля, звикли до ротації і до того, що вже багато років їм доводиться постійно чекати когось із рідних з війни», – завершила Соколова свою розповідь про сім’ю загиблого воїна.

В коментарях українці захопилися патріотизмом Третьяков і залишили їм величезна кількість слів подяки за захист миру і спокою рідної країни.

«Схиляємо голови перед вами, наші захисники-патріоти. Боже, бережи всю вашу сім’ю і всіх воїнів», «Всій вашій родині низький уклін», «Божого вам благословення. Низький уклін і щира подяка за наш спокій», «Слава Героям, я пишаюся вашою родиною, здоров’я і удачі», «Ви-гордість України! Дай Бог усе, що треба, бережи цю сім’ю. Вічна світла пам’ять Героям України!» «Ви приклад, ви гордість наша і нашої України», – пишуть люди.