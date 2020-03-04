У Google скасували головну щорічну конференцію через коронавірус

Компанія Google скасувала свій головне щорічний захід — конференцію для розробників Google I/O-2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня.

Таку заяву компанія розіслала журналістам, — передає Громадське.

“Через побоювання навколо коронавірусу і відповідно до рекомендацій Центру з контролю і профілактики захворювань, Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших профільних організацій, ми вирішили скасувати офлайн-захід в амфітеатрі “Шорлайн””, — йдеться у повідомленні.

Водночас у Google обіцяють перенести презентацію нових продуктів в онлайн, однак подробиці альтернативного формату поки невідомі.

Компанія пообіцяла повністю відшкодувати витрати учасникам і гостям конференції. Тім, хто купивши квитки на I/O-2020 року, також дозволять поміняти їх на квітки I/O-2021.

Там також повідомили, що виділять мільйон доларів різним організаціям Маунтін-В’язання ю (Каліфорнія), де проходитиме конференція, для підтримки малого бізнесу та освіти у технічній сфері.