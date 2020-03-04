Борг Пенсійного фонду сягнув майже 50 мільярдів гривень

Пенсійний фонд заборгував Держказначейству 49,2 мільярда гривень. Про це повідомила голова казначейської служби Тетяна Слюз.

Так, в 2019 році ПФУ заборгував за позиками 1,1 млрд грн, а прострочена заборгованість фонду за наданим у 2007-2014 роки позиках досягла 48,1 млрд грн.

«Однією з найбільших проблем для Держказначейства залишається заборгованість Пенсійного фонду України за позиками на покриття тимчасових касових розривів, що утворилася в період з 2007 по 2014 роки, а також в 2019 році, і станом на 1 січня 2020 року склала 49,2 млрд грн», — сказала Слюз.

За її словами, тільки в минулому році Держказначейство надало Пенсійному фонду на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій, 118,7 млрд грн позик, з яких фонд погасив заборгованість минулого року в розмірі 117,6 млрд грн.

Відзначимо, Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік у розмірі понад 172 млрд гривень.