Під Верховною Радою вимагають відправити Ситника у відставку

Під стінами Верховної Ради з’явилися вантажівки з банерами із закликами звільнити Артема Ситника.

До Верховної Ради під’їхали три вантажівки з банерами із закликами до відставки Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє Телеграф.

Вантажівки стоять на одній із смуг проїжджої частини вулиці Грушевського у напрямку Європейської площі до станції метро «Арсенальна».

На вантажівках розміщені банери з написами: «Зе, вижени корупціонера Ситника!», «Ситник, а не издевайся над людьми!», «Ситник, руки геть від УЛФ!».

У той же час під будівлею парламенту на площі Конституції жодних акцій протесту немає. Рух транспорту по вулиці Грушевського здійснюється в звичайному режимі.

Як відомо, сьогодні після обіду має відбутися позачергове засідання парламенту, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. На засіданні, зокрема розглядатиметься питання відставки уряду та заслухано звіти керівників силових структур. Не виключена можливість відставки Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора і Ситника з посади директора НАБУ.