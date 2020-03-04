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Медики розповіли, в яких випадках хворих коронавірусом не будуть госпіталізувати

04.03.2020

В Україні офіційно підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом.

Про це нагадує ria-m.tv.

За даними видання, хворих з легкою формою захворювання будуть лікувати вдома.

Виявляється, згідно з останніми рекомендаціями, пацієнти, у яких підозрюють коронавірус і які перебувають у легкій стадії захворювання, не можуть госпіталізуватися, а перебувати вдома.

Спостерігати за такими пацієнтами буде сімейний лікар і бригада, якщо виникнуть масові випадки. У складі цієї бригади буде сімейний лікар і епідеміолог.

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