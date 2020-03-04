Медики розповіли, в яких випадках хворих коронавірусом не будуть госпіталізувати

В Україні офіційно підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом.
Про це нагадує ria-m.tv.
За даними видання, хворих з легкою формою захворювання будуть лікувати вдома.
Виявляється, згідно з останніми рекомендаціями, пацієнти, у яких підозрюють коронавірус і які перебувають у легкій стадії захворювання, не можуть госпіталізуватися, а перебувати вдома.
Спостерігати за такими пацієнтами буде сімейний лікар і бригада, якщо виникнуть масові випадки. У складі цієї бригади буде сімейний лікар і епідеміолог.