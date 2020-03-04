Підозра на коронавірус: в яких умовах утримуються люди в карантині в Москві

Люди, які з-за підозри на коронавірус опинилися на лікарняному карантині в Москві, поскаржилися в соцмережах на те, що їх тримають у лікарні проти їх волі і не полегшують симптоми хвороб. Російська служба Бі-бі-сі поговорила з двома з госпіталізованих.

2 березня штаб по боротьбі з коронавірусом і Росспоживнагляд підтвердили, що інфекція виявлена у росіянина, який повернувся з Італії.

“2 березня підтверджений завезений з Італії випадок захворювання нової коронавирусной інфекцією Covid-2019 у громадянина Російської Федерації, – говорилося в повідомленні штабу. – За даними проведеного епідеміологічного розслідування встановлено, що молодий чоловік захворів 21.02.2020, перебуваючи на відпочинку в Італії”.

В Росію молодий чоловік повернувся 23 лютого, проживав у приватному будинку в Московській області, а 27 лютого звернувся в поліклініку з симптомами ГРВІ, звідки був відправлений в інфекційну лікарню, пише Інтерфакс.

Як заявив 2 березня мер Москви Сергій Собянін, лікарі госпіталізували 13 пасажирів рейсу, який прибув до Москви з Італії разом із зараженим коронавірусом москвичем, а також 11 осіб з його оточення.

Кілька ЗМІ повідомляли, що хворий – співробітник Російського футбольного союзу Давид Беров. Пізніше він написав у своєму “Инстаграме”, що спочатку лежав у загальній палаті і не впевнений, що заразився саме в Італії.

“Фінальні тести, які відправили до Новосибірська з моїми аналізами, до цих пір не прийшли, та протоколу ні, мені тільки що головлікар це сказала”, – пише він на своїй сторінці у “Инстаграме”.

Він дивується тому, що всіх його родичів забрали в лікарню “навіть без підозри на ГРВІ”.

Бі-бі-сі поговорила з братом Давида, який теж перебуває в лікарні.

Отар Беров, брат Давида Берова

“Ми на карантині – коли я кажу “ми”, я маю на увазі всіх членів своєї сім’ї. Ми отримали перші свої тести, і вони негативні, 3 березня нам повинні прийти результати друге тестів. Вони нічим не відрізняються за способом взяття, я не знаю, в чому сенс, можливо, їх просто інша інстанція забирає. Все, що стосується подальшої нашої долі, все це залишається в такий туманному серпанку. Тому що ми не розуміємо, яким чином нас будуть лікувати або не лікувати, скільки ми тут просидим, яку кількість крові і слини ми повинні здати і т. д. Цього ніхто не знає – можливо, тому що новий вірус і з ним ніхто не мав ще справи.

Як будуть лікувати далі Давида, ми теж не знаємо. Взагалі, оскільки ліки від коронавіруса поки немає, то лікують симптоматику.

У нас, у всієї нашої родини, немає жодного симптому. Залишкові симптоми то простудні, то коронавирусные, є у нашого брата. Невеликий кашель – і це все.

Треба сказати, що Давида змусили піти в поліклініку мати і друзі. Не те щоб він сильно пручався, він не розумів, навіщо це робити. Був невеликий нежить, трохи боліло горло.

Але оскільки ситуація в Італії, звідки він прилетів, важка, він все ж вирішив піти. Зовсім про це не шкодує, і все нормально. Добре, що цьому приділяють велику увагу.

Загальний лейтмотив спілкування лікарів з нами зводиться до того, що хоча немає вакцини від хвороби, хвороба, так скажімо, сильно переоцінена. Не знаю, наскільки це правда. Умови, в яких ми тут знаходимося, приємні, нормальні. Це перша інфекційна лікарня Москви. Тут хороше обладнання, персонал у мене викликає тільки позитивні почуття, до нас ставляться з великим розумінням. Вони не відмовляються відповідати на питання, хоча, здається, цих відповідей у них самих немає”.

Пам’ятка від влади

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, усім громадянам, які прибувають з Китаю, Ірану та Південної Кореї, видаються постанови про ізоляцію, фіксуються їх контактні дані, робиться фотографія, береться аналіз на коронавирусную інфекцію. Тим, хто прилітає з Італії та інших країн “з несприятливою ситуацією на коронавирусной інфекції”, видаються повідомлення з рекомендацією дотримання режиму ізоляції на дому. Вони також заповнюють анкету з контактними даними і фотографуються.

У повідомленні є також рекомендація не займатися самолікуванням.

“Викличте лікаря або зверніться в швидку медичну допомогу. Обов’язково повідомте лікаря терміни і маршрут поїздки, звернувши увагу на те, що ви прибули з країни, неблагополучної по коронавирусу”, – йдеться в пам’ятці.

Чемпіонка світу з більярду серед юніорів росіянка Крістіна Ткач виявилася однією з тих, хто сам викликав лікаря після появи симптомів і опинився на карантині в лікарні. Однак, за її словами, ізоляція затягся на більш тривалий час, ніж вона розраховувала.

Христина Ткач

“Я прилетіла з Венеції 24 лютого. Я прилетіла в аеропорт, ніяких перевірок не було.

Мені здається, я поїхала вже трохи хворої в Італію. З-за всього того, що там почало відбуватися – знаєте, починаєш себе накручувати. І так я подумала, що мало що. Ніж сидіти тремтіти, я краще піду проверюсь на всяк випадок, тому що – ну що, мені шкода три години свого часу? Звичайно, немає. Я викликала швидку, тому що по телевізору і в інтернеті казали, що нікуди не треба ходити – викликайте швидку, якщо у вас є підозри. Так ми з сестрою і зробили – ми викликали швидку, мене подивилися, мені поставили ангіну, привезли сюди.

Тут взяли аналіз, сказали, він буде готовий у суботу. Тобто мене поклали все на ніч. Після цього сказали, що аналіз буде в понеділок. У понеділок, у той час як всі почали надходити, два наших лікуючих лікаря взяли лікарняний, і до нас прийшла інша дівчина, не наш лікуючий лікар. Вона подивилася наші карти і сказала, що там немає ніяких аналізів на коронавірус. Ми пішли до заввідділу і тільки тоді він сказав, що у всіх аналізи негативні, включаючи Давида.

Ми в сусідніх палатах лежали – ми ходили в один туалет, ми ходили в один душ, ми стояли в одній черзі, щоб здавати аналіз. Коли ми ходили на рентген, поруч були звичайні пацієнти. Ми могли бути загрозою, тому що тоді ще не було відомо, негативні чи позитивні результати. До дівчаткам, у яких вже було два негативних тіста, почали підселяти новеньких, які потенційно можуть бути хворі.

Мене тепер не відпускають. Дали відхаркувальний – коли у мене немає мокротиння, я не кашляю. Мені, як і всім, дали эргоферон – це противірусний. Зі мною в палаті лежить дівчинка – у неї грип Б. у неї в карті написано, що їй якесь промивання роблять, якісь таблетки дають. Їй нічого не дають, ніяких таблеток не видають. Тобто нас просто сюди помістили, і я не ручаюся за інших, але судячи по тим, хто з нами лежить, ніхто від наших хвороб нас не лікує.

Ми подзвонили в Росспоживнагляд, нас послухали і просто кинули трубку. Ми дзвонили в моз Москви – там не взяли трубку. Ми намагалися додзвонитися, але ніхто нічого не сказав. Лікарі кажуть, що у нас ніяких прав немає, тільки обов’язки, тому що ми потенційно небезпечні для суспільства. І спілкуються з нами, ніби ми ув’язнені тут, а не хворі. При питанні, чому нас всіх селять в цю палату, нам говорять про те, що ми ж не боялися їхати в Італію, коли там спалах була, а тепер ви боїтеся тут лежати. Двері відділення закрита на ключ.

І найцікавіше, що тут прийшли перевірки, і раптом нам почали підлоги мити і повісили туалетний папір. Персонал сміється – який коронавірус, тут ходять нянечки, медперсонал, через раз одягаючи маску.

У вівторок вранці нас перевели в іншу лікарню, в Коммунарке. Пояснили це тим, що почули наші претензії. Тут двомісні палати – але ми все одно на карантині”.

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Сестру Юлії Христину виписали додому – про це вона написала на своїй сторінці у “Фейсбуці”.

Бі-бі-сі звернулася за коментарем в Роспотребнадзор і департамент охорони здоров’я Москви.

У департаменті охорони здоров’я послалися на заяву Сергія Собяніна, в Росспоживнагляді пояснили, що діють на підставі постанови головного санітарного лікаря від 31 січня.

Там, зокрема, є рекомендація проводити “медичне спостереження за місцем проживання або ізоляції за особами, які повертаються з КНР, протягом 14 днів” – інші країни в документі не згадуються.