Гримаси турборежиму. Держава перестає контролювати будівництво

Забудовники, особливо забудовники-шахраї можуть піднімати келихи з шампанським. Кабінет міністрів має намір ухвалити постанову, яка на першому етапі ліквідує будь державний контроль за будівництвом.

На другому ж етапі буде створена система, коли незаконні будови можна буде зводити практично у рамках чинного законодавства.

Все це подається під виглядом допомоги бізнесу і боротьби з корупцією.

Заплановане під керівництвом нового віце-прем’єра — міністра Мінрегіону Дениса Шмигаля кількість нових законодавчих дірок просто зашкалює, тому доведеться описати тільки найболючіші.

Кілька слів про суть новацій. Планується за ДАБІ залишити тільки дозвільну функцію, а архітектурно-будівельний контроль та нагляд разом з частиною інших повноважень ДАБІ передати новоствореної Державної інспекції містобудування України (ГІГУ) та Мінрегіону. Водночас, Кабмін принципово змінює правила дозволів і контролю на нагляду.

А тепер, як кажуть — слайди.

Слайд перший. Архітектурно-будівельний контроль зупиняється на невизначений термін.

Як це відбудеться? В п. 7 передбачено призупинити дію постанови Кабміну від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» до початку виконання функцій і повноважень новоствореним ГІГУ.

Тут слід розуміти, що у відповідності з положеннями ст. 41 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», такий контроль здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) у порядку, встановленому Кабміном. Як тільки Кабмін призупиняє дію раніше затвердженого ним порядку, проведення перевірок стає неможливим.

Що ще ДУЖЕ важливо розуміти. В порядку децентралізації, повноваження по здійсненню ДАБК по об’єктах класів відповідальності і СС2 СС1 для більшості міст передані органам місцевого самоврядування. ДАБІ, яку «оптимізують», відповідає тільки за найбільші об’єкти класу СС3, на які припадає кілька відсотків усіх будівництв. Але Кабмін зупиняє на перехідний період здійснення контролю не тільки ДАБІ, але і всіма місцевими органами ДАБК, створеними в структурі КМДА та виконавчих комітетів інших міст, адже порядок проведення архбудконтролю — єдиний для всіх і встановлений Постановою 553.

Скільки часу займе процес запуску роботи ГІГУ (і повної зупинки здійснення контролю), неможливо передбачити, адже мова йде про створення нового ЦОВВ, набір службовців, який повинен відбуватися за результатами конкурсу.

Будівельники отримали суворий сигнал від влади: якщо можете залучати у людей гроші на будівництво, робіть це так, як вважаєте найбільш ефективним, незважаючи на законодавство, а ми подстрахуем.

Що ж стосується мешканців, які страждають від незаконних будівництв, то єдине, що досі їх хоча б частково стримувало від силової протидії — неефективна, але показова діяльність органів ДАБК. У левової частки незадоволених незаконним будівництвом виникала надія, що все як-то там вирішиться, тому можна спокійно відпочивати далі. Тепер ці шлюзи впадуть.

Слайд другий. Відповідність будови Генпланом перевіряти не будуть

Кабмін планує внести зміни до низки постанов, серед яких і порядок виконання підготовчих і будівельних робіт, затверджений постановою від 13.04.2011 №466.

Зараз Порядок 466 відіграє ключове значення в побудові корупційних схем незаконного надання дозволів на будівництво. Справа в тому, що Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» містить лише загальну фразу «приймає рішення про видачу дозволу, але не показує процедуру прийняття рішення.

Ця деталізація за законом повинна бути зроблена Кабміном, який Порядок прийняв, але залишив дискреційні повноваження для чиновників: вони при видачі дозволу мають право перевіряти все, що завгодно, і відмовляти при будь-якому порушенні, але не зобов’язані цього робити. Про цієї базової проблеми знають всі фахівці. Ми її описували тут.

Без усунення цієї діри навіть теоретично неможливо подолати корупцію в будівництві. Це, звичайно, добре відомо як Олексію Гончаруку з його BRDO, так і представниці Кабміну у ВР Олені Шуляк, з якою ми дискутували з цього приводу ще в кінці вересня.

На жаль, цю глобальну проблему, незважаючи на всі гасла про боротьбу з корупцією, чомусь вирішили не чіпати. Хоча дірку можна було ліквідувати за декілька тижнів.

Натомість Кабмін вирішив деталізувати процедуру надання дозволу на будівництво. Ось тільки ці зміни навряд чи наведуть порядок. Давайте пройдемося по пунктах.

1) Зараз для отримання дозволу замовник крім іншого подає проектну документацію на будівництво. Тобто, повинна подаватися вся проектна документація, склад і зміст якої встановлено ДБН А. 2.2-3: 2014.

Кабмін у своєму Порядку замінює це на подання лише невеликої частини проектної документації: містобудівні умови та обмеження (ГУО), технічні умови, розрахунок класу наслідків, генплан будівництва, план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій, плани поверхів та фасадів.

Тобто, ДАБК при наданні дозволу навіть не буде мати повної інформації про те, що і як планується побудувати — їй буде надаватися тільки загальна інформація про майбутньому об’єкті.

Також відсутність повного проекту будівництва у держорганів фактично унеможливлює такі повноцінні перевірки в порядку контролю, за які відповідатиме новостворений ГІГУ.

2) Що саме хочуть вимагати перевіряти при наданні дозволу (все це закріплюється у чек-листі встановленої форми).

— Відповідність цільового призначення земельної ділянки (це добре, але законодавство не визначає поняття «цільове призначення земельної ділянки», а говорить про основне цільове призначення земель по категоріям та видам використання — як наслідок, величезна кількість різноманітних схем і порушень).

— Відсутність зауважень за результатами експертизи (проект постанови писав чоловік, який, здається, не надто розбирається в питанні. Адже якщо є зауваження, то видається спеціальний звіт саме про наявні помилки і зауваженнях).

— Відповідність проектних рішень ГУО (відсоток забудови, висотність). Якщо врахувати, скільки існує ГУО без чітко вказаних висотності та відсоток забудови, а скільки їх видано з порушенням вимог ДБН по відсотку забудови, то незрозуміло, до чого призведе ця перевірка;

— Збереження різних охоронних зон;

— Забезпечення об’єктами благоустрою (дитячі майданчики, зони відпочинку, паркувальні майданчики). Куди зникла прибудинкова територія, за рахунок якої найбільше шахрайства.

— Достовірність представлених документів з уточненням, що тільки в тій частині, яка об’єктивно може бути перевірена.

3) Також планується звузити визначений у профільному законі перелік підстав для відмови, деталізувавши його. Фактично перелік відмов відповідає переліку питань для перевірки, але додані ще порушення вимог щодо щільності населення, зазначеної в ГУО.

І тут виникає нюанс. Перевірка щільності населення з посиланням на вимоги ГУО практично неможлива, адже щільність у ГУО зазначається для кварталу або мікрорайону, а ДАБК цю інформацію не зможе отримати в проміжок часу, відведений на прийняття рішення.

Ось і весь перелік як для перевірки, так і для відмови у наданні дозволу.

Зачекайте, а де перевірка дотримання вимог містобудівної документації (Генплан, Зонінг. Детальний план території)? Її немає.

Все містобудівне законодавство будується навколо однієї норми: право на забудову реалізується відповідно до вимог містобудівної документації. Але саме дотримання основного норми перевіряти не будуть. І навіть якщо інспектору буде відомо про порушення Генплану, Зонінгу або ДПТ, але уповноважений орган видав незаконно ГУО, то замовнику будуть ЗОБОВ’ЯЗАНІ надати дозвіл, якщо немає інших порушень, зазначених у короткому переліку питань для перевірки.

Чому так прописали? Щоб повністю зняти відповідальність з державних органів, при цьому залишивши можливість незаконно будувати. З чиновників ДАБК остаточно знімається вся відповідальність за найбільш принципові порушення, а винними будуть або забудовник з проектувальником, або, як буває частіше всього — посадові особи органів місцевого самоврядування «зі своєю колективною відповідальністю».

Тільки в Києві були надані сотні ГУО з порушенням положень Генплану. На всі ці ГУО відтепер ДАБІ зможе надавати дозволу на будівництво і де-юре ніякої корупції з їх боку не буде (навіть службової недбалості не буде).

Хтось запитає, а в чому вигода представників державної влади, якщо хабарі за незаконні будівництва будуть давати посадовим особам місцевого самоврядування?

А вигода в тому, що саме новостворене ГІГУ зможе без усякого ризику і проблем збирати з забудовників хабара в бажаному обсязі.

Розподіливши нинішні повноваження ДАБК на два різних ЦОВВ і змінивши порядок надання дозволів, у Кабміні створять майже ідеальну схему отримання хабарів за неперешкоджання незаконного будівництва.

ДАБІ буде спокійно надавати дозволу з порушенням містобудівної документації та стосу інших вимог, перевірка яких не вимагається.

А коли забудовник вже вкладе значні кошти в незаконне будівництво, почне працювати ГІГУ. Чи звільняє надання дозволу на будівництво від обов’язку виконання вимог містобудівної документації та інших вимог? Зрозуміло, що ні, адже ці порушення, відповідно до частини 6 ст. 37 ЗУ «ПРО регулювання містобудівної діяльності», є підставою для АНУЛЮВАННЯ дозволу.

І ГІГУ прекрасно без жодного ризику буде збирати гроші за «не побачили» підстав для анулювання дозволу. До ГІГУ з боку забудовника та інвесторів також не може бути претензій на кшталт «Ви ж самі нам дозволили, а тепер забороняєте» — ГІГУ дозвільних документів не надавали, а тому якщо з ним не домовляться, то дозвіл на незаконне будівництво буде анульовано за порушення вимог містобудівної документації.

Слайд третій. З держорганів повністю знімається відповідальність за перевірку якості будинків

Тепер перейдемо до Порядку 461, до якого теж вводяться зміни і який відіграє ключове значення в побудові діючих корупційних схем, оскільки він стосується введення в експлуатацію. В тому числі незаконних будов.

Як і у випадку з наданням дозволів, ЗУ «ПРО регулювання містобудівної діяльності» детально регулює процедури видачі сертифікатів, але покладає на Кабмін обов’язок затвердити відповідний Порядок.

Ну, традиційно і в 2011-му Кабмін особливо нічого не деталізував, просто прописавши обов’язкову перевірку збудованого об’єкта інспектором по загальному та широкому переліку питань, що перевіряються. Порядок працював так собі, але грубі порушення були рідко, адже інспектор особисто відповідав за прийняте рішення. Для легалізації особливо нахабних незаконних будівництв використовували дует «ДАБІ + суду»: ДАБІ відмовляла, потім зливала справа в суді і видавала сертифікат уже на виконання рішення суду.

Першу аферу з процедурою видачі сертифіката провів ще Яценюк, який постановою 08.09.2015 № 750 виклав Порядок у новій редакції, замінивши обов’язкову перевірку збудованого об’єкта на дискреційне повноваження «має право оглядати об’єкт».

В результаті “реформи” Яценюка, фінансові потоки за видачу сертифікатів повністю пішли з ДАБІ: процес введення в експлуатацію будівництв з різними порушеннями став швидким і повністю безпечним для посадових осіб, які брали хабарі і видавали сертифікати тільки на підставі власноручно заповненим забудовником акта готовності до експлуатації, без жодної перевірки.

Але ДАБІ все ж мала право проводити перевірки, і в окремих випадках її можна було змусити відмовити у видачі сертифікатів на резонансні незаконні будівництва. Наведу цитату з п. 25 діючого порядку, тому що це необхідно для розуміння існуючих прав ДАБІ та особливості запропонованих Кабміном Гончарука змін:

«має право оглядати об’єкт з здійсненням фото – та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну і виконавчу документацію, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об’єкту, та залучати у разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи)».

Як бачите, дуже широкі права, які за наявності політичної волі дозволяють ефективно або боротися з незаконним будівництвом, або змушувати платити забудовників за «не знали про порушення, тому що не перевіряли». Але виправити ситуацію, майже повністю подолавши корупцію в цьому питанні, дуже легко: достатньо повернути обов’язкову перевірку.

А які зміни планують зараз?

По-перше, планується зобов’язати проводити перевірку на основі чек-листа з чітко визначеним переліком питань до перевірки. А всі встановлені запитання до перевірки — це наявність і правильність ведення виконавчої документації і обеспеченик вимог до доступності маломобільних груп населення.

Забудьте про перевірки виконання вимог ДБН, дотримання проекту будівництва, зразки матеріалів, експертизи при необхідності … З держорганів повністю знімається відповідальність навіть за перевірку якості побудованого і дотримання проекту. Якщо у забудовника є виконавча документація, то все добре, і не важливо, що і як він побудував. Маломобільні групи населення можуть зручно пересуватися по об’єкту? Ось і добре. А те, що сам об’єкт може бути де-факто крематорієм або розвалитися — держава не турбує.

Тепер дивимося на пропоновані зміни в комплексі.

Дозволу на будівництво не є доказом законності будівництва — ДАБІ зараз не зобов’язана перевіряти законність будівництва при наданні на нього дозволу, а запропоновані Кабміном зміни додатково позбавляють ДАБІ навіть права проводити повноцінну перевірку законності при наданні дозволу.

Перевірки в порядку контролю при будівництві не передбачають обов’язкової перевірки законності самого будівництва, якщо є дозвіл.

При таких умовах, введення в експлуатацію залишається останньою можливістю для контролю за законністю та усунення виявлених порушень. І цю можливість ліквідують, попутно знімаючи відповідальність за якість збудованого.

А що з корупцією? Тут все добре — де-юре корупція просто зникне! Саме де-юре зникне, але де-факто її стане ще більше.

ДАБІ в рамках реформи позбавляють права перевіряти законність будівництва, тому інспектори ДАБК будуть без порушень видавати сертифікати за новою процедурою, навіть якщо їм відомо про незаконність будівництва.

Новостворена ГІГУ повинна здійснювати Архбудконтроль під час будівництва, але вона не видає сертифікати. ГУО може для виду щось там робити, щоб зупинити незаконне будівництво (як правило, на це потрібні роки, тим більше, що з 01.06.2020 навіть найпростіші документи можна скасовувати тільки за рішенням суду), але як тільки ДАБІ видає сертифікат на це незаконне будівництво, ГУО вже не має повноважень здійснювати контроль та впливати на офіційно завершене незаконне будівництво.

ГУО в порядку нагляду мають право скасувати видачу сертифіката, якщо ДАБІ його видасть незаконно. Але процедура видачі сертифіката стає такою, що їх видача на незаконні будівництва стає законною за умови виконання навіть мінімальних вимог забудовником.

Ось так завдяки розподілу повноважень між двома ЦОВВ та зміну процедури буде працювати безпечна для чиновників «корупція без корупції». Обидва органу тихенько зможуть брати хабарі за кришування незаконних забудов, при цьому де-юре нічого не порушуючи своїми діями/бездіяльністю щодо незаконних забудов.

І це ми описали лише три слайда із запропонованого пакету нововведень. Якщо описувати все, то набереться на таку інфографіку, що 84 000 для її презентації Кабміну буде мало.

Георгій Могильний, опубліковано на сторінці автора в Facebook