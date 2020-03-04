Звідки в Росію прийде коронавірус

Закриття кордону з Китаєм і обмеження авіаперельотів не може врятувати нас від епідемії COVID-2019, вважає сходознавець Олексій Маслов.

У Китаї новий коронавірус 2019-nCoV став поширюватися ще в грудні минулого року. Офіційно він називається COVID-2019 і викликає смертельно небезпечну пневмонію. Вогнищем зараження називають провінцію Хубей і її столицю — Ухань. Багато великі міста цього регіону влади закрили на карантин, але до того часу захворювання вже перекинулося на інші країни.

У самому Китаї заразилося вже більше 80 тисяч чоловік. За офіційними даними, майже три тисячі померли від вірусу. Щоб запобігти епідемії, 14 лютого російська влада повністю заборонили всі чартерні рейси в Китай. З 19 лютого тимчасово припинили оформлення документів для в’їзду китайських громадян в РФ. З 20 лютого повністю закрили в’їзд в Росію всім приїжджають з Китаю — туристам, студентам і бізнесменам. І це спрацювало. Раніше медики повідомили лише про два випадки зараження коронавірусом — в Забайкальському краї і Тюменської області. Крім того, відомо, що заражені троє росіян – колишніх пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. А сьогодні в Мережі з’явилася інформація про ще одному інфікованому, вернувшемся в Росію з Італії, яку вважають європейським «центром зараження». Коронавірус там виявили майже у всіх регіонах країни. На сьогоднішній день Італія стала третьою за кількістю заражених у світі. Але якщо там влада стежать за розповсюдженням інфекції, то прямо по сусідству з нами тобто країни з дуже низьким рівнем санітарного контролю. Саме звідти нам слід чекати біди, вважає член вченої ради НДУ ВШЕ, глава Школи сходознавства Олексій Маслов.

— Сам Китай досить жорстко контролює поширення вірусу. Влада ввела систему взаємного вимірювання температури в межах одного будинку чи вулиці, впровадили опцію «градусника» у вуличні камери, які дають результат з точністю 0,3 градуси, оголосили карантин, зупинивши більше половини всього виробництва країни. Тільки в Хубэе тимчасово закрили заводи Honda, General Motors, і Dongfeng Motor. Варіантів у Китаю було всього два: або залишатися «світовою фабрикою» — і заразити весь світ, або піти на величезні фінансові втрати, але не допустити пандемії. Китай зробив вибір на користь останнього.

— Чи є ймовірність, що коронавірус прийде до нас не безпосередньо з Китаю, який жорстко контролює ситуацію на своїй території, а з країн Середньої Азії, які межують і з Росією, і з Китаєм, і повідомлення з якими ніхто не закривав?

— Я думаю, така ймовірність зараз, мабуть, навіть вище, ніж прихід вірусу безпосередньо з Китаю. За рахунок особливого типу контролю в державі Китай зміг перекрити провінцію, практично зупинивши коронавірус. І це врятувало, мабуть, весь світ. Ми зараз бачимо, що поширення інфекції в осередку зараження йде на спад.

На мій погляд, рішення повністю закрити кордон з КНР, незважаючи на реакцію китайців, які сприйняли його як дуже недружній крок, було правильним. Певною мірою саме воно пригальмувало вірус. Інша справа — Узбекистан та Таджикистан, країни з досить низьким рівнем санітарного контролю, куди щодня прибуває кілька тисяч китайців. З ними кордону у Росії до цих пір відкриті, і на відміну від громадян КНР, жителі колишніх союзних республік до цих пір в’їжджають на територію РФ вільно.

Як тільки Узбекистан, Таджикистан і Киргизія спробували перекрити кордон з Китаєм, судячи з усього (хоча офіційно це не підтверджено), Китай не дав їм це зробити, тому що у нього занадто багато інтересів у цьому регіоні. Так що — так, коронавірус може прийти до нас із Середньої Азії. Враховуючи практично відкриті кордони, небезпека дуже велика.

— Ви кажете, що Китай дуже жорстко контролює поширення вірусу. Невже він допустить, щоб заражені виїжджали в Таджикистан і Узбекистан?

— Звичайно, китайці найменше зацікавлені, щоб хтось з хворих поїхав в іншу країну. Це означало б для них серйозні іміджеві втрати. Але ми повинні розуміти, що є казахи, киргизи, таджики, які історично живуть в Китаї, вважаються китайською національною меншиною, але при цьому їздять туди-сюди. Є цілий ряд китайців, родичі яких живуть і там, і там. Вони теж постійно курсують між країнами. Звичайно, перекриття дуже серйозне. Але наскільки воно ефективно в умовах історично сформованої міграції, зараз дуже складно сказати, тому що інформація практично закрита.