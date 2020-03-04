Блумберг відповів Трампу на глузування щодо його невисокого зросту

Кандидат у президенти США, бізнесмен-мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг відповів Дональду Трампу, який неодноразово публічно насміхався над його невеликим зростанням, називаючи «міні-Майком».

На своєму недавньому виступі в штаті Меріленд чинний президент США, зображуючи Блумберга, знущально присів, виглядаючи з-за трибуни — що викликало овації у його прихильників.

Як повідомляє Fox News, Блумберг, у свою чергу, виступаючи перед своїми прихильниками за підсумками «супервівторка» (дня праймеріз в 14 американських штатах), заявив: «Дональд говорить про зростання… В тих місцях, звідки я родом, людей прийнято міряти від шиї і вище». Таким чином бізнесмен натякнув, що потрібно перш за все мати на плечах голову.

Зростання Блумберга становить 173 сантиметри (хоча його конкурент стверджує, що лише 164). Зростання самого Трампа — 190 сантиметрів. Він входить у трійку найвищих президентів США Ліндона Джонсона і Авраама Лінкольна.

Колись Дональд і Майкл приятелювали і часто разом грали в гольф. Однак зараз вони постійно обмінюються образами на межі образ.

Майкл Блумберг і Дональд Трамп на грі в гоьлф

Так, раніше Трамп охарактеризував Блумберга як «164-сантиметрову масу мертвої енергії», яка не хоче брати участь у дебатах з професійними політиками.

Блумберг у відповідь написав в Twitter Трампу, що у них багато спільних знайомих в Нью-Йорку, які сміються за його спиною і називають гавкающим карнавальним блазнем. А також опублікував діфку з героєм Рассела Кроу з фільму «Гладіатор» і фразою: «Ваш час вшановувати себе скоро закінчиться».

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— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020