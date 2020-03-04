Зеленський продав місця в Кабміні не тільки Ахметову, але ще і Фірташу — політолог

Для Зеленського таки настав «кінець епохи бідності»…до Речі, не тільки Ахметов купив у Зеленського прем’єра і половину уряду.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Ось Фірташ купив у Зеленського портфель міністра економіки. Оскільки мати Жуковського, якого призначать, була головою правління банку «Надра» при Фірташа.

До речі, я давно говорив, що Бойко ( людина Фірташа) — це «троянській кінь» в ОПЗЖ. І його завдання зсередини розвалити опозицію і дискредитувати. Що він успішно і зробив. Особливо — після «договорняка» Фірташа з Зеленським))))

…

Зеленський пообіцяв , що Ахметов купить для українців 200 «швидких».

У підсумку Ахметов купив у Зеленського посаду прем’єр-міністра і половину Кабміну.

Для Зеленського таки настав «кінець епохи бідності»))))))

…

Якщо чесно, до останнього не вірив, що Зеленський віддасть прем’єра Ахметову. Оскільки це повний «зашквар».

Але, схоже, рейтинг Зеленського настільки катастрофічно впав і так хочеться ахметовських грошей, що тут вже не до збереження обличчя.

Але що я скажу. Ахметов погубить Зеленського ще швидше, ніж Ротшильди-Сорос.

Оскільки західні банкіри і спекулянти десь далеко. А Ахметов і його новий бізнес-партнер Зеленський, грабують українців, близько…

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