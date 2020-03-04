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Зеленський продав місця в Кабміні не тільки Ахметову, але ще і Фірташу — політолог

04.03.2020

Для Зеленського таки настав «кінець епохи бідності»…до Речі, не тільки Ахметов купив у Зеленського прем’єра і половину уряду.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Ось Фірташ купив у Зеленського портфель міністра економіки. Оскільки мати Жуковського, якого призначать, була головою правління банку «Надра» при Фірташа.

До речі, я давно говорив, що Бойко ( людина Фірташа) — це «троянській кінь» в ОПЗЖ. І його завдання зсередини розвалити опозицію і дискредитувати. Що він успішно і зробив. Особливо — після «договорняка» Фірташа з Зеленським))))

Зеленський пообіцяв , що Ахметов купить для українців 200 «швидких».

У підсумку Ахметов купив у Зеленського посаду прем’єр-міністра і половину Кабміну.

Для Зеленського таки настав «кінець епохи бідності»))))))

Якщо чесно, до останнього не вірив, що Зеленський віддасть прем’єра Ахметову. Оскільки це повний «зашквар».

Але, схоже, рейтинг Зеленського настільки катастрофічно впав і так хочеться ахметовських грошей, що тут вже не до збереження обличчя.

Але що я скажу. Ахметов погубить Зеленського ще швидше, ніж Ротшильди-Сорос.

Оскільки західні банкіри і спекулянти десь далеко. А Ахметов і його новий бізнес-партнер Зеленський, грабують українців, близько…

economics-prorok.com

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