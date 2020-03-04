Переплутала педалі: в Одесі автоледі протаранила диспетчерську разом з паркувальником

Інцидент стався середу, 4 березня, в Київському районі Одеси. Як повідомили в управлінні місцевої патрульної поліції, приблизно в 11:00 автомобіль Toyotа, за кермом якої була жінка, врізалася в диспетчерську, розташовану на парковці біля торгового центру «Скриня» на проспекті Небесної Сотні.

За попередніми даними, водій автомобіля Toyotа не впоралася з керуванням, коли виїжджала з парковки біля ТЦ «Скриня», і врізалася в пункт сплати та контролю паркування. Передбачається, що жінка просто переплутала педалі.

Чоловіка, який перебував у будочке, доставили в лікарню.