Можливого нового міністра оборони Тарана звинуватили у державній зраді. Комітет Нацбезпеки все заперечує

На посаду міністра оборони може бути призначений генерал Андрій Таран, підозрюваний раніше у державній зраді, і в завдання якого входить зупинка руху України в НАТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екс-нардеп Борислав Береза.

Він нагадав про те, що після мюнхенської конференції з безпеки нинішній глава Міноборони Андрій Загороднюк заявив про готовність НАТО до посилення співпраці з Україною та підвищення рівня взаємовідносин до партнера з розширеними можливостями. Це повинно відбутися, якщо реформи військового сектора будуть продовжуватися в тому ж темпі.

Колишній парламентарій зазначає, що ця інформація дуже розлютила мешканців Кремля, а президент Росії Володимир Путін дав вказівку Дмитру Козаку, який знаходиться на зв’язку з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зірвати відповідні плани допомогою заміни міністра оборони України.

«Потрібен той, хто просто почне саботувати реформи або зривати їх реалізацію. Потрібен той, хто зупинить просування України в НАТО», — написав Береза.

Вчора, зазначив він, члени пропрезидентської фракції «Слуга народу» повідомили, що їм пропонується проголосувати за нового міністра.

Володимир Зеленський вважає, що ним має стати генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран, відомий кількома скандалами.

Цей військовий, стверджує Береза, став главою української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі за наявності тісних зв’язків з представниками країни-агресора. У 2015 році, підозрюючи Тарана у здійсненні державної зради, його з-за цих зв’язків і контактів зняли з посади.

Так, в липні того року прес-служба РНБО повідомляла: «Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру за ст. 111 КК України (Державна зрада)». Однак потім це повідомлення було видалено. Оголосили, що акаунт ради зламали.

Це розслідування зам’яли, стверджує екс-нардеп.

«Саме зам’яли, що в підсумку, генералу допомогло уникнути кримінальної відповідальності і служити далі в якості заступника командувача Сухопутних Військ», — додав Береза.

За його інформацією, офіцери ГУР Міноборони, в якому довго проходив службу Таран, відгукуються про генерала тільки погано.

«Ті з них, хто мав відношення до подій 2015-го року, заявили, що в результаті дій Тарана була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріоти потрапили до рук російських спецслужб», — зазначив екс-парламентарій.

Береза підкреслив, що всім членам парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки була роздана довідка про особу Тарана. Нардепи прийшли до висновку про неможливість призначення цієї людини на високу посаду і сказали про це президенту. Але Зеленський наполягає на призначенні.

«Якщо ВР проголосує за це призначення, то це буде катастрофою для обороноздатності України та похованням всіх шансів на отримання Україною нового статусу від НАТО», — підкреслює Береза.

Посилаючись на видання «Оглядач» екс-нардеп згадав, що призначення Тарана лобіює бухгалтер студії «Кварталу 95» Олена Корж. Вона, імовірно, знайома з генералом через свого чоловіка Олексія Пашкова. Перш вона пролобіювала останнього на посаду в. о. начальника Департаменту стратегічної розвідки Міноборони. Для цього призначення, як повідомляли ЗМІ, Пашков «перестрибнув» 10 службових посад. До речі, він служив з Тараном в армії.

Але головним покровителем скандального військового в ОП джерела називають Андрія Єрмака. Цю інформацію підтверджує і «Дзеркало тижня».

«Те, що зараз відбувається це пряма здача інтересів України. Про це раніше попереджав ГУР і про це знають члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР», — додав Береза.

Він закликав парламент не допустити голосування за кандидатуру Тарана, оскільки вона «явно лобіюється Кремлем і його людьми».

Що кажуть у Комітеті Нацбезпеки про Андрія Тарані?

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук в коментарі InfoResist категорично спростовує висунуті Березою звинувачення на адресу Тарана.

Вона повідомила, що Комітет ВР обговорював кандидатуру Тарана на посаду глави відомства і вирішив підтримати її.

Коментуючи заяву екс-нардепа Верещук нагадала, що РНБО офіційно спростувало повідомлення, опубліковане в twitter.

«Було офіційне спростування і РНБО, і інших органів, які визнали, що це абсолютний фейк і немає ніякого діла, ніякої державної зради. Все-таки таким політикам, як пан Береза, який є лідером думок, потрібно було перевірити факти, які на сьогодні він намагається розпустити. Тому що вже всі підтвердили, що не було ніякого розслідування і, тим більше, не було справ щодо звинувачень у державній зраді. Тому, я вважаю, що це просто критики та опоненти в черговий раз шукають можливість вдарити по тим кандидатам, які ймовірно можуть стати нормальними міністрами, які будуть реально займатися реформами в Міноборони», — додала вона.

Також вона прокоментувала інформацію про те, що нібито до президента Зеленському зверталися офіцери ГРУ.

«Скажіть, будь ласка, а Береза називає прізвища тих офіцерів? Тому що мені про це невідомо. І дуже дивно, звідки пан Береза про це знає, не перебуваючи у складі ВСУ? Чому він може про це говорити ? Він ніякого відношення не має до національної оборони сьогодні, він не є експертом, тому така інформація не перевірена і недостовірна», — додала вона.

Верещук заперечує і затвердження Берези про те, що Комітет отримав «по Тарану картку, після якої прийняли рішення про неможливість допустити Тарана на посаду міністра оборони України».

«По-перше, такої довідки не було. І ми дійсно маємо різні думки в комітеті, але вони точно не є такими, які подає Береза. Ми не проводили голосування щодо цього питання. Сьогодні вранці у нас було засідання комітету, де ми обговорювали питання. І абсолютно нормально всі члени висловлювалися стосовно персоналії Тарана. З різними сторонами, з різними акцентами, але абсолютно нормально сприймали інформацію про його призначення. А тому слова Берези не відповідають дійсності, немає ніяких довідок, те ж саме стосується цитати, що офіцери говорять. Людина, яка себе поважає, або називає таких офіцерів, або посилається на джерело. А просто, знаєте, одна бабка сказала – це не йде. Ми говоримо про національну безпеку, йдеться про оборону нашої країни. І, я думаю, що пану Березі варто бути більш відповідальною за свої слова в публічному просторі, на шостому році війни», — додала вона.