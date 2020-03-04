Ветерани АТО хочуть пільгове розмитнення «евроблях»

При Міністерстві у справах ветеранів планують створити спеціальну робочу групу, яка буде займатися підготовкою введення пільгового розмитнення автомобілів. Особливими умовами зможуть скористатися тільки ветерани АТО.

Оксана Коляда, яка очолює Міністерство у справах ветеранів, вважає, що питання надання пільгового розмитнення «евроблях» ветеранам бойових дій заслуговує найпильнішої уваги. Вона вважає, що це потрібна ініціатива. За її словами, найголовніше – не допустити зловживань, якщо затвердять таку пільгу.

Як відомо, після введення в нашій країні будь-яких пільг навколо них починаються різноманітні зловживання. Природно, вони з високою ймовірністю з’являться і якщо окремої категорії осіб нададуть право пільгового розмитнення «евроблях». Правда, поки що до кінця точно не відомо про які пільги конкретно йде мова.

У Верховній Раді нещодавно зареєстрували законопроект №3093, який передбачає введення розстрочки на розмитнення автомобілів для учасників АТО. Їм хочуть надати можливість платити акциз і ПДВ рівними частинами протягом 36 місяців.