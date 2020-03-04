Жданов: Зеленський хоче прибрати Загороднюка тому, що він наполягає на відмові від розведення військ

Президент Володимир Зеленський має намір змінити міністра оборони України з-за того, що Андрій Загороднюк не зійшовся з ним у думці щодо розведення військ на Донбасі.

Про це в коментарі InfoResist розповів колишній офіцер оперативного управління Генштабу Збройних сил України полковник запасу Олег Жданов.

«Загороднюк, наскільки я знаю, начебто реально почав розбиратися в цій обстановці і одне з питань, з яким він не зійшовся на думці з президентом, – це те, що він став наполягати на відмові від політики розведення військ. Це стало фатальною помилкою Загороднюка і проблемою перебування на цій посаді. Справа в тому, що у нас там не все так добре, як розповідають. У плані обстрілів і втрат. Саме на ділянках розведення. А Зеленський хоче ще підготувати як мінімум п’ять ділянок на розведення», — пояснив Жданов.

Також він прокоментував інформацію про ймовірне призначення генерал-лейтенанта ВСУ у відставці Андрія Тарана на посаду міністра оборони України.

«Це генерал, який був у керівництві Генерального штабу і він, якщо мені не зраджує пам’ять, у 2016 році звільнився. Але питання не в цьому. Справа в тому, що міністр оборони у нас сьогодні громадянське обличчя та це політична фігура, завдання якої проводити військову політику, визначену президентом, як зовнішню, так і внутрішню. І, за великим рахунком, міністр оборони відповідає за організацію життєдіяльності ЗСУ. Всі. Але він не лізе у військові питання», — стверджує полковник.

За його словами, порядок підготовки військ і порядок організації ведення бойових дій розподіляється між новими посадами – начальником Генерального штабу, який повинен у цьому році стати просто старшим військовим ВСУ, і головнокомандувачем звільненої посади. Він відповідає за порядок організації ведення бойових дій.

«Таран може бути просто нейтральною постаттю, яка буде сліпо виконувати розпорядження президента», — підсумував Жданов.