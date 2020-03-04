ЗМІ: Бородянський Милованов проти поділу своїх міністерств, тому йдуть з Кабміну

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, голова Міністерства економіки Тимофій Милованов відмовилися працювати в оновленому уряді.

Так, видання ZN.ua повідомляє, що міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський покине свій пост у разі поділу відомства на окремі міністерства. Таке припущення висловлювалася на зборах фракції «Слуга народу» у вівторок, 3 березня.

Варто відзначити, що Бородянського не планували міняти, але від відомства хотіли відокремити сферу спорту і створити нове Міністерство, яке очолив б Вадим Гутцайт.

Інтерфакс-Україна пише про те, що Милованов не поділяє думку Зе-команди про необхідність розділити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на два відомства. Хоча йому запропонували очолити Міністерство сільського господарства, а очолить Мінекономіки Роман Жуковський.