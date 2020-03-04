ЗМІ повідомили про нестачу голосів за «пакетне» голосування за новий склад Кабміну

Видання «РБК-Україна», посилаючись на джерела в пропрезидентській фракції «Слуга народу» повідомляє, що в політсилі монобольшинства в даний момент відсутні голоси для «пакетного» голосування за новий склад Кабінету міністрів.

Зокрема, нардепи фракції Зеленського в перерві між ранковим і вечірнім засіданням знову зберуться на засідання.

Зі слів авторитетного співрозмовника, з вечора перелік кандидатів на посади в уряді трохи змінився. Тому на засіданні депутатам повідомлять про нових претендентів на входження в Кабмін. Більш того, деякі співрозмовники стверджують, що за інформацією на ранок в «Слуги народу» немає голосів за новий склад уряду для голосування пакетом. Тим не менш, голосів за призначення прем’єром Дениса Шмигаля у фракції достатньо, уточнив один з джерел.

Як вже повідомлялося, сьогодні перед позачерговим засіданням Верховної ради відбудеться засідання фракції «Слуга народу». Джерело у ВР разом з тим не уточнював час проведення. Заступник керівника комітету з питань організації державної влади Олександр Качура не виключив, що на засіданні фракції «Слуги народу» розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.