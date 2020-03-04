Фінансові втрати і вихід з будівельного бізнесу: як Микитась добував гроші з «Укрбуду»

Незважаючи на одержуваний прибуток, державне ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» втратила позиції на будівельному ринку, і ситуація погіршується.

Причини — недбалість як Мінекономрозвитку, так і керівництва компанії, а також відсутність Наглядової ради. Про це свідчать результати аудиту ДПАТ «БК «Укрбуд» за період з 1 січня 2016 року по 30 вересня 2019, які опинилися у розпорядженні редакції 368.media.

Статутний фонд «Укрбуду» сформований за рахунок майнових комплексів 18 держпідприємств, які входять в Українську державну будівельну корпорацію «Укрбуд». Підприємства, які вклали свої активи в статутний капітал , стали її дочірніми фірмами, а єдиний акціонер ДПАТ «БК «Укрбуд» — Кабмін. Управляє акціями державна будівельна корпорація «Укрбуд».

Що за фасадом?

На перший погляд компанія виглядає успішною — за весь період аудиту фірма отримувала прибуток, і цей прибуток зростала: в 2016 році компанія заробила майже шість мільйонів гривень, у 2017 — майже 6,8 млн гривень, в 2018 — майже 35 млн гривень, а ось в 2019-му прибуток почала падати, за дев’ять місяців цього року компанія заробила 21,2 млн гривень.

Ретельний аналіз показує, що фінансове становище «Укрбуду» погіршується рік від року, а скорочення доходів компенсують скороченням витрат, за рахунок чого і формується прибуток і зовнішня успішність компанії. Так, якщо в 2016 році доходи компанії становили 285,8 млн гривень, а в 2017 році піднялися до майже 417 млн гривень, то вже в 2018 вони знизилися до 197,1 млн гривень. а за дев’ять місяців 2019 — до 90,8 млн гривень. Витрати в 2016 становили 279,8 млн гривень, у 2017 — 409,8 млн. гривень, в 2018 — 184,5 млн гривень, а три квартали 2019 — 69,5 млн гривень.

Змінилась і структура доходів. Якщо в 2016 році будівництво приносило підприємству 87% від усіх доходів, а в 2017 цифра зросла до 89%, то в 2018 показник впав до 73%, а за дев’ять місяців 2019 — до 37%. Частка доходів від здачі нерухомості в оренду навпаки зростала — в 2016 році вона становила 12% від усіх доходів, у 2017 впала до 10%, але в 2018 зросла до 25%, а за дев’ять місяців 2019 — до 52%.

Ситуація з активами підприємства також залишає бажати кращого — за звітний період їх вартість постійно зменшувалася. Якщо в 2016 році вартість оборотних активів підприємства становила 702,5 млн гривень, то до кінця 2017 року впала до 307,3 млн. гривень, до кінця 2018 — до 151,9 млн гривень, а до кінця вересня 2019-го — до 124,8 млн гривень.

Варто відзначити, що найбільш суттєву частку в оборотних активах ДПАТ «БК «Укрбуд» займають залишки запасів, а вони на підприємстві буквально танули з кожним роком. У 2016 їх оцінювали у 355,5 млн. гривень, а до кінця третього кварталу 2019 запасів нарахували лише на 1,8 млн гривень.

До активів можна віднести також дебіторську заборгованість — 92,3 млн гривень, в основному, це заборгованість за виданими підприємством авансами, яка, втім, з 2016 року скорочується. Кредиторська заборгованість підприємства на 1 жовтня 2019 року становила вже 88,3 млн гривень.

Де спостережну раду?

Багато в чому ця ситуація зумовлена фактичною відсутністю на підприємстві наглядової ради, хоча за статутом саме він повинен контролювати діяльність компанії, затверджувати плани роботи та рішення правління, і займатися вирішенням ще низки важливих питань. Туди мають входити представники Мінрегіону, Держгірпромнагляду, Секретаріату Кабміну, Мінфіну, фонду держмайна, Мінекономрозвитку та корпорації «Укрбуд». За весь звітний період спостережну раду зібрався один раз у кінці березня 2016 року і з тих пір не працював, залишивши все на адміністрацію ПАТ «БК «Укрбуд», яку очолює з 2011 року Сергій Пойманов. З 8 серпня 2016 року голова наглядової ради екс-нардеп Максим Микитась і зовсім звільнився у зв’язку із звільненням з посади президента корпорації.

Відсутність працездатного органу контролю спричинило набагато більш серйозну проблему — без його рішень «Укрбуд» не має права укладати інвестиційні договори, у зв’язку з чим фірма левову частку своїх доходів у 2016-2019 роки отримувала лише завдяки реалізації довгострокових договорів, укладених в 2013 і 2015 роках. Це будівництво трьох житлових комплексів: ЖК «Авангард», ЖК «Козацький» та РК «Шевченківський» в Києві.

Щоб залучити інвестиції та дотриматися при цьому закон, «БК «Укрбуд» привернуло до процесу ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал», а в якості підрядника виступало ТОВ «Північно-український будівельний альянс» контролюючого «Укрбуд» екс-нардепа Макисма Микитася — президентом держкорпорації «Укрбуд» та головою наглядової ради «БК «Укрбуд» на той момент був він.

З будівництвом РК «Авангард» ніяких проблем не виникло, що дало можливість «Укрбуду» реалізувати всі майнові права і отримати дохід в 292,5 млн гривень від реалізації житлової та нежитлової нерухомості 7,5 млн гривень — від продажу паркомісць. З будівництвом РК «Шевченківський» і другої черги ЖК «Козацький» виникли проблеми — «Укрбуд» затягнув будівництво і після суден все завершилося мирними угодами: перший комплекс віддали добудовувати «Північно-українському будівельному альянсу», а другий — інший фірмі Микитася, ТОВ «Укрбуд девелопмент». Однак СК «Укрбуд» все ж дали заробити, повернувши авансові платежі, витрати на рекламу і виділивши частину прибутку від продажу нерухомості — за рахунок участі в будівництві трьох РК в цілому ДПАТ «БК «Укрбуд» заробило 750,2 млн гривень.

Втім, керівництво компанії все ж «подарувало»«Укрбуд девелопмент» Микитася близько 2,3 млн гривень — на рекламу другої черги ЖК «Козацький» в СК «Укрбуд» витратили 6,2 млн, отримавши від фірми Микитася при цьому лише 3,9 млн гривень компенсації за це. Вимагати виплати ще 2,3 млн гривень у Микитася не стали. До того ж, у екс-нардепа більш ніж на рік затримали виплати.

У 2016 році у зв’язку з відсутністю Наглядової ради кількість договорів будівельного підряду, укладених ДПАТ «БК «Укрбуд», різко пішло на спад, за весь звітний період 2016-2019 років компанія уклала таких угод лише на 128 млн гривень. СК «Укрбуд» навіть не може брати участь у будівельних тендерах, оскільки замовники вимагають банківську гарантію, а отримати її ДПАТ «БК «Укрбуд» може тільки за рішенням Наглядової ради, який не працює. Звернення компанії з цього приводу в керуючу держкорпорацію та органи держвлади не мали ніякого позитивного результату.

Відсутність контролю над підприємством, на думку аудиторів, призвело до того, що, замість того, щоб нарощувати виробничу складову і шукати потенційних клієнтів, в 2019 році ДПАТ «БК «Укрбуд» придбало у «Укрбуд девелопмент» 14 офісів на 103,7 млн гривень з ПДВ. Вартість квадратного метра їх площі склала від 32 тис. до 60 тис. гривень за квадратний метр, при цьому, для здачі в оренду там необхідно ще зробити косметичний ремонт, встановити двері, сантехніку, провести електропроводку і т. д.

У результаті поки що з 14 куплених офісів здати в оренду вдалося тільки три, «Укрбуд» втратив гроші навіть за безпосередньої здачі, оскільки привернуло до процесу посередників. В правлінні компанії навіть не проаналізували перспективи угод з придбання нерухомості.

Аудитори також виявили факт несплати керівництвом ДПАТ «БК «Укрбуд» дивідендів до держбюджету — за рахунок збитків дочірніх компаній на ДПАТ «БК «Укрбуд» занижували фінансовий результат, в результаті цих махінацій бюджет недоотримав 1,1 млн гривень. Крім того, в компанії не ведеться претензійна робота — багато підрядники, отримавши аванс від ДПАТ «БК «Укрбуд», не проводять ніяких робіт — це стосується монтажу ліфтів, встановлення металопластикових конструкцій і т. д. В компанії при цьому дивляться на це крізь пальці і не намагаються змусити тих завершити роботу або повернути аванс, що створює ризик втрати 11,2 млн гривень. Аналогічна ситуація склалася і з одним з орендарів приміщень підприємства — влаштувавши пожежу на орендованому складі, орендар, ПП «Эковторресурсы», зобов’язався відшкодувати вартість відновлювальних робіт на вісім мільйонів гривень, проте так цього і не зробив, а на ДПАТ «БК «Укрбуд» добитися виплати цих коштів не намагаються.

Все це призвело до того, що, за даними аудиту, компанія втратила позиції в сегменті інвестиційного будівництва житла — у чому це сталося із-за фактичної відсутності Наглядової ради, але обмеженість повноважень і некомпетентні рішення керівництва компанії серйозно погіршують становище.

У зв’язку з цим в Госаудитслужбе порекомендували Мінекономрозвитку все ж таки реанімувати Раду ДПАТ «БК «Укрбуд» і уточнити механізм виплати дивідендів, щоб виключити можливу корупційну складову. Керівництву ж ДПАТ «БК «Укрбуд» порекомендували розробити і дотримуватися плану економічного розвитку підприємства, контролювати витрати і ретельніше підійти до організації процесу оренди нерухомості підприємства, а також до претензійно-позовної роботи.