Міфи і правда про коронавирусе від ВООЗ

Ефективні сушарки для рук при знищенні нового коронавіруса?

Немає. Сушарки для рук неефективні для знищення вірусу. Щоб захистити себе від нового коронавіруса, ви повинні часто чистити руки спиртовою серветкою або мити їх водою з милом. Як тільки ваші руки вимиті, ви повинні ретельно висушити їх, використовуючи паперові рушники або сушарку з теплим повітрям.

Може ультрафіолетова лампа для дезинфекції вбити новий коронавірус?

Ультрафіолетові лампи не повинні використовуватися для стерилізації рук або інших ділянок шкіри, так як ультрафіолетове випромінювання може викликати роздратування шкіри.

Наскільки ефективні теплові сканери при виявленні людей, заражених новим коронавірусом?

Теплові сканери ефективні при виявленні людей, у яких розвинулася лихоманка (тобто температура тіла вище нормальної) з-за зараження новим коронавірусом.

Тим не менше вони не можуть виявити людей, які заражені, але ще не захворіли лихоманкою. Це тому, що проходить від 2 до 10 днів, перш ніж інфіковані люди хворіють і піднімається температура.

Може розбризкування алкоголю або хлору по всьому тілу вбити новий коронавірус?

Немає. Розпорошення алкоголю або хлору по всьому тілу не вб’є віруси, які вже проникли в ваше тіло. Розпорошення таких речовин може бути шкідливим для одягу або слизових оболонок (тобто очей, рота). Майте на увазі, що спирт і хлор можуть бути корисні для дезінфекції поверхонь, але їх необхідно використовувати згідно з відповідними рекомендаціями.

Безпечно отримувати листа або посилку з Китаю?

Так, це безпечно. Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують заразитися новим коронавірусом. З попереднього аналізу ми знаємо, що коронавіруси не виживають довго на таких об’єктах, як листи або пакети.

Можуть домашні тварини поширювати новий коронавірус?

В даний час немає доказів того, що супутні тварини/домашні тварини, такі як собаки або кішки, можуть бути заражені новим коронавірусом. Тим не менш завжди корисно мити руки з милом і водою після контакту з домашніми тваринами. Це захищає вас від різних поширених бактерій, таких як E. coli і сальмонела, які можуть передаватися між домашніми тваринами і людьми.

Примітка: У Гонконгу все ж зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом у тварин.

Вакцини проти пневмонії захищають вас від нового коронавіруса?

Немає. Вакцини проти пневмонії, такі як пневмококова вакцина, вакцина проти гемофільної інфекції типу B (Hib), не захищають від нового коронавіруса.

Вірус настільки новий і незвичний, що йому потрібна власна вакцина. Дослідники намагаються розробити вакцину проти коронавіруса, і ВООЗ підтримує їх зусилля.

Хоча ці вакцини не ефективні проти вірусу грипу, вакцинація проти респіраторних захворювань настійно рекомендується для захисту вашого здоров’я.

Примітка: доктор наук НАНУ Семен Єсілевський заявив, що ефективної вакцини проти коронавіруса в світі не буде як мінімум на найближчий рік.

Може регулярне полоскання носа фізіологічним розчином допомогти запобігти зараження новим коронавірусом?

Немає. Немає жодних доказів того, що регулярне промивання носа фізіологічним розчином захистив людей від зараження новим коронавірусом.

Є деякі обмежені докази того, що регулярне промивання носа фізіологічним розчином може допомогти людям швидше відновитися після застуди. Тим не менш регулярне полоскання носа не запобігає респіраторні інфекції.

Чи може вживання часнику запобігти зараження новим коронавірусом?

Часник — це здорова їжа, яка може мати деякі протимікробні властивості. Тим не менш в даний час немає даних про те, що вживання часнику захистив людей від нового коронавіруса.

Блокує нанесення кунжутного масла новий коронавірус від потрапляння в організм?

Немає. Кунжутна олія не вбиває новий коронавірус. Є деякі хімічні дезінфікуючі засоби, які можуть вбити COVID-19 на поверхнях. До них відносяться дезінфікуючі засоби на основі відбілювача/хлору, розчинники, 75% етанол, перуксусная кислота і хлороформ.

Тим не менш вони мало впливають на вірус або не впливають на нього, якщо ви кладете їх на шкіру або під ніс. Це може бути навіть небезпечно наносити ці хімічні речовини на вашу шкіру.

Впливає чи новий коронавірус на літніх людей або молоді люди також сприйнятливі?

Люди різного віку можуть бути заражені новим коронавірусом. Літні люди і люди з раніше існуючими захворюваннями (такими як астма, діабет, хвороби серця) виявляються більш вразливими і можуть серйозно захворіти вірусом.

ВООЗ рекомендує людям всіх віків зробити кроки для захисту себе від вірусу, наприклад, дотримуватися правил гігієни рук і дихання.

Ефективні антибіотики для профілактики та лікування нового коронавіруса?

Ні, антибіотики не діють проти вірусів, тільки проти бактерій.

Новий коронавірус (COVID-19) є вірусом, і тому антибіотики не повинні використовуватися в якості засобу профілактики або лікування.

Однак, якщо ви госпіталізовані з приводу коронавіруса, ви можете отримувати антибіотики, оскільки можлива бактеріальна коінфекція.

Чи існують якісь спеціальні ліки для профілактики або лікування нового коронавіруса?

На сьогоднішній день не існує спеціальних ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавіруса.

Тим не менш, інфіковані вірусом повинні отримувати відповідну допомогу для полегшення і лікування симптомів, а особи з важкими захворюваннями повинні отримувати оптимізовану підтримуючу допомогу.

Деякі конкретні методи лікування знаходяться в стадії вивчення і будуть перевірені в ході клінічних випробувань. ВООЗ допомагає прискорити науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з партнерами.

Джерело: World Health Organization