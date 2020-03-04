Як горілчаний барон Євген Черняк відроджує спиртову мафію в Україні за підтримки країни агресора

Пертурбації в Кабміні і відставка прем’єр-міністра Гончарука, на руку Євгена Черняка. Лобіюють його інтереси російські представники горілчаної промисловості.

І це все незважаючи на те, що ось уже кілька років Черняк розповідає, що жити в Україні не можна і з країни треба їхати. Однак, Україна залишається для Черняка «пунктиком» в комплексі перфекціоніста — йому хочеться «правити» в цій країні, покласти її до своїх ніг. Контроль над горілчаним бізнесом — перший крок до підкорення України. Ручні силові структури — другий крок. А там і до очолювання міністерства — рукою подати.

Багато хто пам’ятає, що за упіймання Євгена Анісімова Черняк обіцяв солідну винагороду. У нього є кишенькові поліцейські, їх він не соромиться хвалити, але про винагороду замовчує. У когось з генералів воно осяде — достеменно не відомо, але схоже Черняк про це тонко натякнув у своєму власному повідомлення:

НАБУ в курсі справ Євгена Черняка, але поки молчят. Чекають, раптом винагороду спливе в декларації одного з чиновників МВС. Проте, це тема для окремого розслідування, тому повернемося до Укрспирту.

За законом Євген Черняк не може претендувати на купівлю ні одного з підприємств Укрспирту. Ще в минулому році були прийняті поправки, згідно з якими, бізнесмени, що мають активи в Російській Федерації, не мають право претендувати на приватизацію держпідприємств України. Таким чином, Євген Черняк, у якого є заводик в РФ, куплений через офшорні фірми, пролетів з Укрспиртом.

Однак, Євген не здається. Це, природно, привернуло увагу журналістів.

На початку 2020 року в Інтернеті з’явилася стаття журналіста Олександра Шевченка. Її передрукували безліч видань, які незабаром знімали публікацію. Через два місяці статтю можна знайти лише на кількох маловідомих сайтах.











Називається вона «Реванш спиртової мафії». Наводимо її повний текст без змін, який зберігся тут:

Реванш спиртової мафії

Євген Черняк повертає контроль на тіньовим ринком спирту України і розставляє своїх людей в Укрспирті і податкової.

У 1998 році Радченко Анатолій Павлович, кум колишнього Президента України Януковича В. Ф., очолив Донецьке обласне управління з монополії на виробництво спирту, алкогольних і тютюнових виробів. Згодом, при губернаторові Януковича, Радченко став начальником регіонального управління CAT Донецької обласної податкової (2001-2003 рік), заступником у нього працював Анатолій Харт, а начальником відділу контролю, а по суті, збирачем «чорного налу» -Третиных Сергій Веніамінович, 23.04.1963 року народження (кличка «Вітамін»)

Коли Янукович вперше став Прем’єр – Міністром України, Радченко перебрався до Києва і зайняв пост керівника департаменту адміністрування акцизного збору (ДААК) ДПАУ де він відпрацював з 2003 по 2005 роки.

Сергій Третиных («Вітамін») разом з Радченко перейшов на роботу в ДААК ДПАУ і зайняв посаду начальника відділу контролю за виробництвом і оборотом спирту.

Так, у 2003-2005 роках, ДААК ДПАУ, Анатолієм Радченко, при підтримці Януковича була створена ОЗУ, кістяк якої склали ревізори – пломбираторщики спиртових заводів, під керівництвом Третиных Сергія («Вітаміну»).

Для отримання нелегальних доходів, Третиных Сергій («Вітамін»), вступивши в змову з представниками кримінальних угруповань з спиртової галузі, на базі підприємств ДК «УКРСПИРТ» організував у масштабах країни масове виробництво нелегального спирту, забезпечуючи кримінальним угрупованням податкове прикриття, використовуючи підлеглих йому ревізорів – пломбираторщиков.

З кожного нелегально виробленого літра спирту Третиных («Вітамін») збирав з кримінальних угруповань 0,1$, що становило близько 500 тов$ в місяць.

Коли в 2 про 6 році Янукович вдруге став Прем’єр-Міністром України, Радченко, а з ним і Третиных Сергій («Вітамін») повернулися до ДААК ДПАУ, де аж до кінця 2007 року Третиных («Вітамін») забезпечував кримінальним угрупованням із ДК «УКРСПИРТ» податкове прикриття і збирав «чорний нал» за нелегально вироблений спирт.

У тому ж році, коли Янукович став Президентом України, Радченко фактично приватизував Директором ДП «УКРСПИРТ» був призначений Анатолій Харт, друг і колишній заступник Радченко по Донецькому CAT.спиртову галузь і отримував величезні кримінальні гроші.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України, Державний концерн «УКРСПИРТ» був реорганізований в Державне підприємство «УКРСПИРТ».

ДП «Укрспирт» залив країну не врахованим спиртом, торгівлю змушували фальсифікованої лікеро-горілчаної продукцією.

Курирував від «сім’ї Януковича» це напрямок кримінального бізнесу Абрамов Іван Іванович (бізнес-партнер Юри Єнакіївського»), організацією всеукраїнського виробництва нелегального спирту і «лівої» горілки, а так само забезпеченням щомісячного плану по «збору чорного налу» займався Черняк Євген (відомий власник горілчаного бізнесу, власник ТМ «Хортиця»).

Черняк Євген особисто проводив зустрічі з представниками кримінальних угруповань з спиртової галузі та власниками ЛГЗ, обговорюючи з ними квоти виробленого нелегального спирту, стверджуючи його собівартість, ціни реалізації спирту на горілчані заводи, відпускні ціни на нелегальну горілку, обсяги її випуску, розподіл регіонів торгівлі нелегальною горілкою, дати і суми розрахунків за «дах» від податківців та інших правоохоронців.

Координацією дій, з Черняком від Радченко, з боку податкової, займався Третиных Сергій («Вітамін»), забезпечуючи податкову «дах» нелегальному виробництву спирту і горілки і координуючи роботу «смотрящих» на спиртових та лікеро-горілчаних заводах.

Після революційних подій 2014 року Янукович і верхівка спиртової мафії подалися в біга.

Черняк, випав з поля зору правоохоронної системи, протягом 2014 — першої половини 2019.

Місце ліквідованих «Мегаполісу» і «Імідж Холдингу» на ринку України зайняв створений Черняком в 2008 році Global Spirits.

року, приторговував нелегальним спиртом, розливав і торгував нелегальною горілкою в Україні, завершив реструктуризацію своїх українських горілчаних активів, ліквідувавши Торговий дім «Мегаполіс» і «Імідж Холдинг» , списавши таким чином боргів цих структур на суму понад 1,3 млрд. грн., з яких боо млн. грн. це борги перед державним бюджетом України.

Безпосереднім виконавцем операції з ліквідації Мегаполісу і Імідж Холдингу, з списанням боргів перед бюджетом України на суму понад 1,3 млрд. грн. був якийсь Стрілець Ігор,24.10.1980 року народження, який працював керівником юридичного департаменту та служби економічної безпеки Global Spirits..

Податкову “дах” Черняку, як в обороті необлікованого спирту, так і ліквідації Мегаполісу і Імідж Холдингу, з одночасним списанням боргів перед бюджетом, надав керівник Офісу великих платників податків ГФС України Бамбизов Євген і керівник відділу по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів податкової міліції Офісу великих платників податків ГФС України Гнатюк Роман.

Одним з «заступників» Гнатюка Роману в офісі великих платників податків ГФС України працював старший опер з особливо важливих справ Суділовського Віктор. Крім «кришування» обертів необлікованого спирту та алкоголю Черняка, Гнатюк, Суділовського та заступник начальника управління Офісу великих платників Линовицька Руслана виконували замовлення Черняка на повірки конкурентів Хортиці в нелегальному горілчаному торговому обороті Черняка, за що отримували від Черняка щомісячну «чорну зарплату».

З боку Черняка, бойової трійкою «ручних податківців» Гнатюк-Суділовського — Линовицька керував Стрілець Ігор.

Після чергової зміни влади в 2019 році, для Черняка все змінилося. Тепер вже Черняк, як раніше Радченко, отримав зверху Право на приватизацію спиртової галузі, як в прямому так і в переносному сенсі.

У листопаді 2019 року, в керівне крісло ДП «УКРСПИРТ» , яке при Янукович займав Харт, Черняк посадив свого людини — Блескуна Сергія, зміцнивши його командою професіоналів з вельми сумнівним минулим і життєвим досвідом, отриманим виключно в нелегальних алкогольних бізнесах.

По суті, Черняк здійснив чергову аферу. Для широкої публіки і колег по горілчаного цеху він просунув на посаду Блескуна, про який в галузі тільки позитивні відгуки, а за фактом обставив Блескуна всередині Укрспирту людьми з сумнівною репутацією, які, по суті, і займаються всією операційною діяльністю Укрспирту — верстають плани виробництва і реалізації спирту, ведуть псевдоборотьбу з нелегальним виробництвом спирту, розподіляють фінансові потоки. І керує цими людьми в Укрспирті довірена людина Черняка — Стрілець Ігор.

Стрілець ставить крапку в питанні який спиртзавод буде працювати, скільки «лівого» спирту йому дозволено зробити і скільки грошей потрібно здати на «політичний дах».

Паралельно із захопленням Укрспирту, в податкову, на посаду директора департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України, аналогічну тій посаді, яку при Януковичі займав Радченко, Черняк призначив свою людину — Гнатюка Роману.

А на посаду заступника Гнатюка, департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України, Черняк заводить ще одного свого чоловіка, дуже досвідченого в питаннях організації тіньового обігу спирту та алкоголю, збору «чорного» знайшла і інших темних справах — Третиных Сергія («Вітаміну»).

Туди ж, у департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України, Гнатюк, за підтримки Черняка заводить своїх подільників — Суділовського Віктора і Линовицкую Руслану.

Як наслідок цілеспрямованої роботи Черняка, вже з січня 2О2О року, серед виробників лікеро-горілчаної продукції пішла інформація про «програмах чорного спирту, розміщенні на спиртових та лікеро-горілчаних заводах «смотрящих» від Третиных («Вітаміну»), розцінки на нелегальний спирт, можливості вибору постачальника нелегального спирту і розцінки за «дах» в податковій.

Відкриті питання

Один з відкритих питань — хто з Чиновників є кінцевим бенефіціаром нелегального бізнесу з виробництва і обороту тіньового спирту та алкоголю в Україні, управління якими доручено Черняку?

Один з найважливіших питань. Бо як тільки за допомогою такого Чиновника або їх групи, Черняк може організувати масове виробництво нелегального спирту і алкоголю, системну корупцію, може розставляти своїх людей в Укрспирті і податкової, без огляду на закон, грабувати бюджет України.

І схожий такий Чиновник займає досить вагоме місце в ієрархії команди ЗЕ, так як з легкістю може влаштувати кадровий слалом для людей Черняка.

Як приклад, Гнатюк Роман, восени 2019 року, після звільнення з посади керівника відділу по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів податкової міліції Офісу великих платників податків ГФС України, подав документи і пройшов за конкурсом на посаду завідувача сектору забезпечення діяльності заступника Міністра фінансів України.

А вже в грудні 2019 року, Гнатюк, без конкурсу, переведений на посаду директора департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України!

При цьому посада під Гнатюка була створена спеціально під нього восени 2019 рік, трималася вакантної і на її заміщення конкурс не оголошували.

Аналогічним шляхом рухається в заступники Гнатюка, наступний людина Черняка -Третиных («Вітамін»).

У січні 2020 Третиных («Вітамін») пройшов по конкурсу на вакантну посаду категорії «Б» — завідувача сектору забезпечення роботи Дубенського управління ГУ ДПС у Рівненській області.

І вже готові документи на призначення Третиных. («Вітаміну») на посаду заступника директора департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України! По переказу, без конкурсу!

До того ж, не вивчені люди, якими Черняк укомплектував УКРСПИРТ і продовжує комплектувати податкову, які кримінальні угруповання з спиртової галузі працюють з Черняком і розкрадають акцизи, хто їх прикриває і скільки за це отримує.

Тільки повне висвітлення все закулісся спиртової і алкогольної галузі зможе, нарешті, зупинити корупцію, яка починає роз’їдати Команду ЗЕ і допоможе очистити від нечистих на руку Чиновників!

Олександр Шевченко