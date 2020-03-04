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Український воїн отримав важке поранення в результаті сьогоднішнього обстрілу ворога на Донбасі, — Міноборони

04.03.2020

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«З 6:20 протягом півгодини супротивник із станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік від Кримського.

Після 8 годин ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по опорних пунктах українських сил біля Орехово.

Відзначається, що в обох випадках українські воїни відповіли противнику з озброєння, не забороненого мінськими домовленостями.

«За наявною на даний момент інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілу отримав важке поранення», — сказано в повідомленні.

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