Майже 1 млрд рублів витратять на інформування народу про голосування по Конституції

На інформаційну кампанію про голосування за поправки до Конституції буде витрачено 925 млн 658 тис. 900 рублів. Цифру призвела глава ЦВК РФ Елла Памфілова, зазначивши, але регіони можуть ще додати гроші зі своїх бюджетів.

Як повідомляє «Інтерфакс», Памфілова вказала, що названа сума порівнянна з аналогічними видатками на виборах президента в 2018 році.

Заступник голови ЦВК Микола Булаїв уточнив, що загальна сума складається з двох цифр: тієї, що йде на суб’єкти і на Центрвиборчком. На ці гроші будуть видані буклети з поправками до Конституції, які повинні будуть завезти на виборчі дільниці. Також будуть випущені плакати з поправками, які розвісять на дільницях. Частина коштів буде витрачена на рекламні щити і білборди. В цілому на друковану продукцію — інформаційну та бланки протоколів для голосування — ЦВК витратить понад 147 млн рублів на 85 регіонів, уточнила Памфілова.

Булаїв додав, що в ЦВК розраховують на допомогу громадських організацій в інформуванні населення про голосування. Мова зокрема йде про волонтерській роботі. За словами Булаева, це не суперечить букві закону і забезпечить розуміння населенням того, за що і коли пропонується проголосувати.

Нагадаємо, голосування щодо зміни Конституції намічено на 22 квітня. Поправки будуть винесені на голосування одним пакетом. 4 березня ЦВК розподілила 14,8 млрд рублів, які були виділені з федерального бюджету на організацію і проведення загальноросійського голосування.