Зеленський в Раді: Контрабанда відправила митницю в нокаут

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розкритикував роботу Державної митної служби щодо боротьби з контрабандою.

«За два місяці нового року невиконання держбюджету – майже 16 млрд грн. Ми повинні говорити правду. 13 з них – це провал надходжень з митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла, а нам розповідали про рішучий і безкомпромісний бій з контрабандою. І зараз виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. І це потрібно змінити, дуже потрібно. Митниця повинна збирати, я вибачаюся, не лайки в Facebook, а кошти в казну», — сказав Зеленський.