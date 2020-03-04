Корупція в київському ГАСКе: керівник і підлеглий в змову влаштували схематоз

Офіс Генпрокурора та СБУ розслідують кримінальну справу за фактом корупції у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА. Як повідомляє Голос.иа у виробництві фігурують перший заступник директора департаменту Оксана Попович та інспектор будівельного нагляду Андрій Євдокименко.

За даними Голос.иа, Попович і Євдокименко перебувають у романтичних стосунках і діють спільно. У грудні минулого року в департаменті приходили обшуки. Підставою слідчих дій стали «системні зловживання посадових осіб…, спрямовані на створення штучних проблем для суб’єктів господарської діяльності при виконанні будівельних робіт».

Раніше Оксана Попович фігурувало в скандалі навколо незаконного будівництва в Подільському районі, коли керівництво гаражного кооперативу «Барвінок» захопило прилеглі до кооперативу земельні ділянки для комерційної забудови. Керівниця перешкоджати незаконному будівництву відмовилася. У той же період Андрія Євдокименко запідозрили в спроби рейдерства і тиску на легальних забудовників. Разом з колегою Каташинским Євдокименко, переплутавши адреса перевірки, вторгся на територію приватного підприємства. Інспектори стали вести себе агресивно і погрожувати керівнику, на місце навіть довелося викликати поліцію. Пізніше з’ясувалося, що чиновники перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння.

Як говориться в матеріалі, Євдокименко діє від імені Попович і має «карт-бланш»: «За допомогою Євдокименко вона передає свої вимоги щодо хабарів забудовникам, озвучує «таксу» за видачу дозволів, збирає данину і тероризує незаконними перевірками незгідних».