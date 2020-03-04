Відставка Кабміну Гончарука: Хто з «слуг народу» утримався від голосування

Народні депутати сьогодні, 4 березня, звільнили Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Відповідне рішення в рамках позачергового засідання Верховної Ради підтримали 353 парламентарія, утрималися – 49.

Фракція «Слуга народу» за відставку Гончарука з посади прем’єра віддала 240 голосів. Троє нардепів були відсутні, один не голосував і четверо утрималися: Віталій Безгін, Володимир Іванов, Олена Шуляк і Максим Перебийніс.

Більшість нардепів з фракції «Опозиційна платформа – За життя» проголосували за відставку Кабміну – 39 голосів. Четверо нардепів не голосували, і одна народна обраниця з партії була відсутня.

У той же час майже всі парламентарії від фракції «Європейська солідарність» утрималися від голосування, лише двоє були відсутні на засіданні Ради.

З партії «Батьківщина» 20 народних обранців проголосували за відставку уряду, один депутат не голосував і троє були відсутні.

Фракція «Голос» одноголосно утрималася від голосування за це рішення.

Всі 17 депутатів з групи «Довіра» віддали свої голоси «за».

Також відставку Кабміну Гончарука підтримали 19 позафракційних депутатів і 18 членів депутатської групи «За майбутнє«.